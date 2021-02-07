Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звезды для каждого знака зодиака. Кому нужно обратить внимание на свое здоровье, а кого может ждать судьбоносное знакомство? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю — Овен

На этой неделе вам будет удаваться практически все, за что вы возьметесь. Ближе к среде ожидаются финансовые поступления, которые лучше потратить на удовлетворение собственных потребностей. Побалуйте себя небольшими приятностями. Выходные проведите с близкими.

Гороскоп на неделю — Телец

Эта неделя будет полностью посвящена романтическим отношениям. Вам захочется как можно больше времени проводить с любимым человеком. Одиноким же представителям знака стоит готовиться к приятному знакомству. Возможно начало новых перспективных отношений. Что касается финансов, то все стабильно, однако стоит отказаться от серьезных покупок.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Вы так много хотите сделать, что просто перенапрягаете себя работой. Звезды советуют убавить пыл и сосредоточиться на отдыхе. Возможны ссоры с близкими. В критические моменты лучше отступить ни не доказывать свою правоту. Даже если вы на 100% в ней уверены. Выходные посвятите примирению с любимым человеком. Даже если это очень сложно.

Гороскоп на неделю — Рак

Очень важная неделя. На работе может обостриться ситуация с коллегами, вероятны конфликты. Будьте очень внимательны, особенно за рулем. Что касается дел любовных, то тут все стабильно. Не забудьте побаловать вторую половинку приятным сюрпризом.

Гороскоп на неделю — Лев

Очень насыщенная неделя. Вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Возможны обострения хронических заболеваний. Звезды рекомендуют заняться саморазвитием: почитайте книги, послушайте семинары. Так вы сможете подняться на ступень выше в профессиональном плане. В отношениях с любимым человеком царит полная гармония.

Гороскоп на неделю — Дева

Немного сложная неделя, так как есть вероятность возникновения конфликтов на работе с коллегами и с любимым человеком. Звезды советуют не горячиться и не принимать поспешных решений, о которых вы потом можете пожалеть. Ближе к концу недели вам захочется тишины и покоя. Не отказывайте себе в этом удовольствии.

Гороскоп на неделю — Весы

Прекрасное время для приятных перемен во внешности. Если есть такая возможность, пройдитесь по магазинам, прикупите новых вещей. Сходите в салон красоты и поменяйте прическу. Это придаст вам силы и уверенности в себе. А также может повлиять на карьерный рост. В выходные лучше не оставаться дома, а выбраться на прогулку с друзьями. Есть вероятность приятного знакомства.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Велика вероятность, что на этой неделе решится ваша судьба в профессиональном плане. Вас либо повысят, либо уволят или оштрафуют. Поэтому проявите упорство и осмотрительность. Что касается дел любовных, то тут также ситуация неоднозначная. Возможны конфликты и даже разрыв отношений. В любом случае вы должны поступать так, как будет лучше для вас.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Прекрасная неделя, чтобы отправиться в отпуск или небольшое путешествие. Обратите особое внимание на детей. Им не хватает вас, поэтому старайтесь как можно больше времени проводить вместе. Но и не забывайте о второй половинке. В профессиональной сфере все спокойно и отлично. Не расслабляйтесь. Двигайтесь только вперед.



Гороскоп на неделю — Козерог

На работе ожидается небольшой аврал. Чтобы справиться с ним, отложите на время домашние заботы. Семейным Козерогам звезды советуют чаще идти на компромисс. В противном случае вас ждут крупные и затяжные ссоры. Выходные посвятите прогулкам на свежем воздухе. Можете побаловать себя небольшими приятными покупками.

Гороскоп на неделю — Водолей

Ваш организм немного ослаб. Поэтому есть смысл позаботиться о собственном здоровье. Присмотритесь к своему питанию. Возможно, его стоит откорректировать. Откажитесь от усиленных физических нагрузок. Отдайте предпочтение йоге или пилатесу. Побольше спите и просто гуляйте на свежем воздухе. И не злоупотребляйте алкоголем.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Неделя ожидается довольно приятная. Вы с легкостью завершите все важные дела на работе, а также успеете прихорошиться к самому романтическому празднику в году. Однако не стоит бросаться в любовь с головой, иначе можно не заметить подставы. Будьте внимательны и осмотрительны. Возможно перспективное знакомство, но только в том случае, если вы не будете играть чужие роли, а останетесь сами собой.

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