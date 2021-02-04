Что приготовил нашим сердцам последний зимний месяц? Кого ждут настоящие перемены в личной жизни? Кто встретит любовь, а кому придется поработать над отношениями? Узнайте обо всем в любовном гороскопе на февраль 2021 года от Хаяла Алекперова.

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Любовный гороскоп — Овен

Расположение небесных тел обещает одиноким представителям знака романтические знакомства. А потому старайтесь выглядеть на все сто, даже если просто собираетесь в соседний магазин за покупками.

Любовный гороскоп — Телец

В этом месяце у семейных Тельцов есть большая вероятность ссор и разладов в отношениях. В связи с этим звёзды советуют не провоцировать любимого человека на ревность.

Любовный гороскоп — Близнецы

Звезды настоятельно советуют Близнецам не распространяться о подробностях личной жизни в разговорах с людьми, в которых не уверены. Во первых, вам вовсе ни к чему непрошеные советы. А во-вторых, есть риск стать жертвой неприятных сплетен.

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Любовный гороскоп — Рак

Ссоры, начало которым положено в этом месяце, уладить будет крайне непросто. А потому звёзды советуют семейным Ракам быть сдержаннее и избегать колких замечаний в адрес своего любимого человека.

Любовный гороскоп — Лев

Расположение небесных тел сулит Львам гармонию в отношениях. Самое время уладить давние споры и разногласия со своей половинкой, чтобы встретить День влюблённых в максимально тёплой атмосфере.

Любовный гороскоп — Дева

В феврале Девам стоит чаще прислушиваться к советам любимого человека. Это поможет представителям знака избежать многих досадных ошибок. Плюс ко всему, партнеру будет весьма приятно, что вы цените его мнение.

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Любовный гороскоп — Весы

Расположение небесных тел может подтолкнуть представителей знака к чрезмерной эмоциональности. Чтобы на ровном месте не провоцировать ссор со своей половинкой, звезды советуют быть сдержаннее. Старайтесь воспринимать критику любимого человека не как придирки, а как дружеский совет.

Любовный гороскоп — Скорпион

Звёзды советуют одиноким Скорпионам повнимательнее присмотреться к своему окружению. Вероятно, что вы попросту не замечаете достойного претендента на ваше сердце среди знакомых.

Любовный гороскоп — Стрелец

В этом месяце у одиноких Стрельцов есть все шансы положить начало крепким отношениям. Главное при этом не отказываться от спонтанных свиданий и чаще выходить в свет.

Любовный гороскоп — Козерог

Звезды сулят Козерогам романтические сюрпризы. Вполне вероятно, что любимый человек удивит вас душевным подарком или путешествием, о котором вы давно мечтали.

Любовный гороскоп — Водолей

Семейным Водолеям может недоставать романтики в отношениях. Но прежде чем искать в этом повод для конфликта с любимым человеком, попробуйте проявить инициативу. Порадуйте партнёра спонтанным приятным сюрпризом.

Любовный гороскоп — Рыбы

В этот период у семейных Рыб есть большая вероятность конфликта с любимым человеком. Вполне вероятно, что на одни и те же вещи вы будете смотреть по-разному. И здесь, чтобы сохранить гармонию в отношениях, звезды советуют чаще уступать партнеру.

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