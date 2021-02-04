Що приготував нашим серцям останній зимовий місяць? На кого чекають справжні зміни в особистому житті? Хто зустріне кохання, а кому доведеться працювати над стосунками? Дізнайтеся про все в любовному гороскопі на лютий 2021 року від Хаяла Алекперова.

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Любовний гороскоп — Овен

Розташування небесних тіл обіцяє самотнім представникам знака романтичні знайомства. Тому намагайтеся виглядати на всі сто, навіть якщо просто збираєтеся в сусідній магазин на закупи.

Любовний гороскоп — Телець

У цьому місяці у сімейних Тельців є велика ймовірність сварок і розладів у стосунках. У зв’язку з цим зірки радять не провокувати кохану людину на ревнощі.

Любовний гороскоп — Близнюки

Зірки наполегливо радять Близнюкам не розповідати подробиці особистого життя в розмовах з людьми, у яких не впевнені. По-перше, вам зовсім не потрібні непрохані поради. А по-друге, є ризик стати жертвою неприємних пліток.

Любовний гороскоп — Рак

Сварки, початок яким покладено в цьому місяці, залагодити буде вкрай непросто. А тому зірки радять сімейним Ракам бути стриманішими і уникати різких зауважень на адресу своєї коханої людини.

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Любовний гороскоп — Лев

Розташування небесних тіл обіцяє Левам гармонію в стосунках. Саме час залагодити давні суперечки і розбіжності зі своєю половинкою, щоб зустріти День закоханих у максимально теплій атмосфері.

Любовний гороскоп — Діва

У лютому Дівам варто частіше прислухатися до порад коханої людини. Це допоможе представникам знака уникнути багатьох прикрих помилок. Плюс до всього, партнеру буде вельми приємно, що ви цінуєте його думку.

Любовний гороскоп — Терези

Розташування небесних тіл може підштовхнути представників знака до надмірної емоційності. Щоб на рівному місці не провокувати сварок зі своєю половинкою, зірки радять бути стриманішими. Намагайтеся сприймати критику коханої людини не як прискіпування, а як дружню пораду.

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Любовний гороскоп — Скорпіон

Зірки радять самотнім Скорпіонам уважніше придивитися до свого оточення. Імовірно, що ви просто не помічаєте гідного претендента на ваше серце серед знайомих.

Любовний гороскоп — Стрілець

У цьому місяці у самотніх Стрільців є всі шанси започаткувати міцні стосунки. Головне при цьому не відмовлятися від спонтанних побачень і частіше виходити в світ.

Любовний гороскоп — Козеріг

Зірки обіцяють Козерогам романтичні сюрпризи. Цілком імовірно, що кохана людина здивує вас душевним подарунком або подорожжю, про яку ви давно мріяли.

Любовний гороскоп — Водолій

Сімейним Водоліям може бракувати романтики в стосунках. Та перш ніж шукати в цьому привід для конфлікту з коханою людиною, спробуйте проявити ініціативу. Порадуйте партнера спонтанним приємним сюрпризом.

Любовний гороскоп — Риби

У цей період у сімейних Риб є велика ймовірність конфлікту з коханою людиною. Цілком імовірно, що на одні й ті самі речі ви будете дивитися по-різному. І тут, щоб зберегти гармонію у стосунках, зірки радять частіше поступатися партнерові.

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