Що приготував лютий кожному знаку зодіаку? Як правильно почати місяць і сприятливо його завершити? Читайте астрологічний прогноз від Хаяла Алекперова на лютий 2021 року.

Овен

У цей період Овни легко зможуть вирішити ті питання, у яких багато разів стикалися з перешкодами на своєму шляху. Головне при цьому не відкладати важливі справи на потім, чекаючи зручнішого моменту. Намагайтеся бути активнішими!

Телець

У лютому Тельці можуть відчути емоційний підйом і візьмуться за багато сміливих починань. Але перш ніж узятися до активних дій, постарайтеся грамотно розставити свої пріоритети. Є ризик схопитися за все й відразу, не доводячи жодну зі справ до завершення.

Близнюки

У лютому зірки наполегливо радять Близнюкам не розповідати іншим про свої плани та цілі. Є велика ймовірність, що поруч із вами опиниться людина, яка захоче вам перешкодити.

Рак

Головною перешкодою на шляху до успіху Раків може стати їхня невпевненість у собі. Тому намагайтеся вірити в свої сили і не відступати перед труднощами. Наприкінці місяця постарайтеся подбати про здоров’я — можливе загострення хронічних захворювань.

Лев

У цьому місяці Леви можуть розриватися між побутовими клопотами і низкою змін у професійній сфері діяльності. Щоб уникнути перевтоми і зберегти внутрішню гармонію, зірки радять більше часу приділяти плануванню свого дня. Пам’ятайте, що від чіткої постановки завдань залежить ваша продуктивність.

Діва

Не варто квапити події або намагатися пливти проти течії. Почекавши необхідну паузу, ви зрозумієте, що все складається саме так, як треба. Наприкінці лютого зверніть увагу на свій раціон — можливі проблеми з травленням.

Терези

Розташування небесних тіл обіцяє Терезам нові перспективи в кар’єрі. Швидше за все, поруч із вами опиняться потрібні люди, які допоможуть досягти бажаних висот. Єдина умова при цьому — ухвалювати рішення швидко, не гаючи час на тривалі роздуми.

Скорпіон

Надмірна тяга Скорпіонів до обмірковування давніх помилок може призвести до неприємних наслідків. Самоаналіз і жага роботи над собою — безумовно, добре. Та занадто захопившись цим, представники знака ризикують втратити чимало вдалих можливостей, які піднесе їм доля.

Стрілець

У цей період Стрільцям може здатися, що їхні старання у професійній сфері діяльності марні. Проте не треба поспішати з висновками. Зараз вам варто трохи попрацювати на перспективу. Повірте, бажаний результат не змусить на себе довго чекати.

Козерог

Зірки радять представникам знака частіше прислухатися до порад близьких людей. В іншому разі впертість Козерогів і їхнє бажання впоратися з усім самотужки можуть призвести до прикрих помилок і промахів.

Водолії

У цьому місяці розташування небесних тіл може підштовхнути Водоліїв до неуважності і спонтанних, необдуманих учинків. Порада зірок — бути уважними, особливо в побутових питаннях.

Риби

Лютий обіцяє Рибам перспективні знайомства. На вашому шляху зустрінуться люди, які допоможуть вибрати правильний напрямок до успіху. Наприкінці місяця постарайтеся приділяти більше часу своїй родині. Близькі потребуватимуть вашої підтримки.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ