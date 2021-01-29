Что приготовил февраль каждому знаку зодиака? Как правильно начать месяц и благоприятно его завершить? Читайте астрологический прогноз от Хаяла Алекперова на февраль 2021 года.

Овен

В этот период Овны легко смогут решить те вопросы, в которых много раз сталкивались с преградами на своем пути. Главное при этом не откладывать важные дела на потом, дожидаясь более удобного момента. Старайтесь быть активнее!

Телец

В феврале Тельцы могут почувствовать эмоциональный подъем и возьмутся за множество смелых начинаний. Но прежде чем приступить к активным действиям, постарайтесь грамотно расставить свои приоритеты. Есть риск схватиться за все и сразу, не доводя ни одно из дел до конца.

Близнецы

В феврале звезды настоятельно советуют Близнецам не рассказывать окружающим о своих планах и целях. Есть большая вероятность, что рядом с вами окажется человек, который захочет вам помешать.

Рак

Главной преградой на пути к успеху Раков может стать их неуверенность в себе. Потому старайтесь верить в свои силы и не отступать перед трудностями. В конце месяца постарайтесь позаботиться о здоровье ― возможно обострение хронических заболеваний.

Лев

В этом месяце Львы могут разрываться между бытовыми заботами и чередой перемен в профессиональной сфере деятельности. Чтобы избежать переутомления и сохранить внутреннюю гармонию, звезды советуют больше времени уделять планированию своего дня. Помните, что от четкой постановки задач зависит ваша продуктивность.

Дева

Не стоит торопить события или пытаться плыть против течения. Выждав необходимую паузу, вы поймете, что все складывается именно так, как нужно. В конце февраля обратите внимание на свой рацион ― возможны проблемы с пищеварением.

Весы

Расположение небесных тел сулит Весам новые перспективы в карьере. Скорее всего, рядом с вами окажутся нужные люди, которые помогут достичь желаемых высот. Единственное условие при этом ― принимать решения быстро, не растрачивая время на длительные размышления.

Скорпион

Чрезмерная тяга Скорпионов к обдумыванию былых ошибок может привести к неприятным последствиям. Самоанализ и жажда работы над собой ― безусловно, хорошо. Но слишком увлекшись этим, представители знака рискуют упустить массу удачных возможностей, которые преподнесет им судьба.

Стрелец

В этот период Стрельцам может показаться, что их старания в профессиональной сфере деятельности напрасны. Но не нужно торопиться с выводами. Сейчас вам стоит немного поработать на перспективу. Поверьте, желаемый результат не заставит себя долго ждать.

Козерог

Звезды советуют представителям знака чаще прислушиваться к советам близких людей. В противном случае, упрямство Козерогов и их желание справиться со всем самостоятельно могут привести к досадным ошибкам и промахам.

Водолей

В этом месяце расположение небесных тел может подталкивать Водолеев к рассеянности и спонтанным, необдуманным решениям. Совет звёзд ― быть внимательнее, особенно в рутинных вопросах.

Рыбы

Февраль сулит Рыбам перспективные знакомства. На вашем пути встретятся люди, которые помогут выбрать правильное направление к успеху. В конце месяца постарайтесь уделять больше времени своей семье. Близкие будут нуждаться в вашей поддержке.

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