Гороскоп на тиждень з 8 по 14 лютого 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому потрібно звернути увагу на своє здоров’я, а кого може чекати доленосне знайомство? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 8 по 14 лютого 2021 року від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень — Овен

На цьому тижні вам вдаватиметься практично все, за що ви візьметеся. Ближче до середи очікуються фінансові надходження, які краще витратити на задоволення власних потреб. Побалуйте себе невеликими приємностями. Вихідні проведіть із близькими.

Гороскоп на тиждень — Телець

Цей тиждень буде повністю присвячений романтичним стосункам. Вам захочеться якомога більше часу проводити з коханою людиною. Самотнім же представникам знака варто готуватися до приємного знайомства. Можливий початок нових перспективних стосунків. Що стосується фінансів, то все стабільно, однак варто відмовитися від серйозних покупок.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Ви так багато хочете зробити, що просто перенапружуєте себе роботою. Зірки радять зменшити запал і зосередитися на відпочинку. Можливі сварки з близькими. У критичні моменти краще відступити. Не намагайтеся доводити свою правоту. Навіть якщо ви на 100% у ній впевнені. Вихідні присвятіть примиренню з коханою людиною, навіть якщо це дуже складно.

Гороскоп на тиждень — Рак

Дуже важливий тиждень. На роботі може загостритися ситуація з колегами, імовірні конфлікти. Будьте дуже уважні, особливо за кермом. Що стосується справ любовних, то тут усе стабільно. Не забудьте побалувати другу половинку приємним сюрпризом.

Гороскоп на тиждень — Лев

Дуже насичений тиждень. Вам варто звернути увагу на своє здоров’я. Можливі загострення хронічних захворювань. Зірки рекомендують зайнятися саморозвитком: почитайте книги, послухайте семінари. Так ви зможете піднятися на щабель вище в професійному плані. У стосунках з коханою людиною панує повна гармонія.

Гороскоп на тиждень — Діва

Трохи складний тиждень, оскільки є ймовірність виникнення конфліктів на роботі з колегами і з коханою людиною. Зірки радять не гарячкувати і не ухвалювати поспішних рішень, про які ви потім можете пошкодувати. Ближче до кінця тижня вам захочеться тиші і спокою. Не відмовляйте собі в цьому задоволенні.

Гороскоп на тиждень — Терези

Прекрасний час для приємних змін у зовнішності. Якщо є така можливість, пройдіться по магазинах, купіть нові речі. Сходіть у салон краси і змініть зачіску. Це додасть вам сили і впевненості в собі. А також може вплинути на кар’єрне зростання. У вихідні краще не залишатися вдома, а вибратися на прогулянку з друзями. Є ймовірність приємного знайомства.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Є велика ймовірність, що на цьому тижні вирішиться ваша доля в професійному плані. Вас або підвищать, або звільнять, або оштрафують. Тому проявіть завзятість і обачність. Що стосується справ любовних, то тут також ситуація неоднозначна. Можливі конфлікти і навіть розрив стосунків. У кожному разі ви повинні чинити так, як буде краще для вас.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Прекрасний тиждень, щоб вирушити у відпустку або невелику подорож. Зверніть особливу увагу на дітей. Їм не вистачає вас, тому намагайтеся якомога більше часу проводити разом. Але й не забувайте про другу половинку. У професійній сфері все спокійно. Не розслабляйтеся. Рухайтеся тільки вперед.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

На роботі очікується невеликий аврал. Щоб упоратися з ним, відкладіть на час домашні турботи. Сімейним Козерогам зірки радять частіше йти на компроміс. В іншому разі на вас чекають великі й затяжні сварки. Вихідні присвятіть прогулянкам на свіжому повітрі. Можете побалувати себе невеликими приємними покупками.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Ваш організм трохи ослаб. Тому є сенс подбати про власне здоров’я. Придивіться до свого харчування. Можливо, його варто відкоригувати. Відмовтеся від посилених фізичних навантажень. Віддайте перевагу йозі або пілатесу. Побільше спіть і просто гуляйте на свіжому повітрі. І не зловживайте алкоголем.

Гороскоп на тиждень — Риби

Тиждень очікується досить приємний. Ви з легкістю завершите всі важливі справи на роботі, а також встигнете причепуритися до найромантичнішого свята. Однак не варто поринати в кохання з головою, інакше можна не помітити підступу. Будьте уважні та обережні. Можливе перспективне знайомство, але тільки в тому випадку, якщо ви не будете грати чужих ролей, а залишитеся самі собою.

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