Гороскоп на 16 сентября 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что советуют звезды каждому знаку зодиака сегодня? Кому нужно быть крайне осторожным, а кто должен обратить внимание на свое здоровье? Читайте гороскоп на 16 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Не пытайтесь сегодня начинать новое дело. Лучше занимайтесь привычной рутинной работой. Так вам удастся избежать многих ошибок.

Телец

Вам стоит больше отдыхать. Возможны обострения хронических заболеваний. Не берите на себя слишком много задач. Выполняйте все потихоньку.

Близнецы

Сегодня у вас довольно сложный день. Вам предстоит провести важные переговоры. Так что соберите все свои силы в кулак. И не забудьте позаботиться о своей семье. Вам необходим отпуск.

Рак

Вполне позитивный день, который лучше всего провести на свежем воздухе. В отношении финансов не стоит заморачиваться. Вы достаточно крепко стоите на ногах. Так что расслабьтесь.

Лев

Ровный день. Есть вероятность небольших финансовых поступлений. Звезды советуют проявить гибкость в вопросах, связанных с работой, и не заморачиваться.

Дева

Звезды советуют не строить никаких планов, поскольку велика вероятность того, что вы не сможете их воплотить в реальность. Будьте осторожны и не идите на неоправданные риски.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака от Алены Куриловой

Весы

Опасный день. Избегайте шумных застолий и высоты. Существует вероятность серьезной травмы или болезни. Следите за своим бюджетом. А лучше останьтесь дома и порелаксируйте.

Скорпион

Вы слишком самоуверенны. Из-за этого могут сорваться важные переговоры. Не стоит полагаться на собственную неотразимость. Если есть надобность, обратитесь за помощью к тем, у кого больше опыта.

Стрелец

Сегодня вам стоит прислушаться к советам близких друзей. Со стороны иногда виднее. Однако все важные решения принимайте самостоятельно. Не перекладывайте ответственность на других.

Козерог

Неблагоприятный день. Вас могут обмануть и лишить большой суммы денег. Не совершайте никаких покупок и тем более не носите наличку в кармане. Есть риск ограбления.

Водолей

Критический день. Вероятны успехи в личных делах, но материальные вопросы не оставят вас в покое. Звезды советуют не спешить с принятием решения и постараться все хорошенько взвесить. А лучше — перенести на другой день.

Рыбы

Сегодня звезды предупреждают о возможных ссорах с близкими людьми. Чтобы избежать конфликтов, постарайтесь проявить гибкость и не раздражайтесь по мелочам.

Читайте нас также в Viber и Telegram.