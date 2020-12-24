Гороскоп на 25 декабря 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно принять себя таким, какой он есть, а кто будет пользоваться огромной популярностью у противоположного пола? Читайте гороскоп на 25 декабря от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы в предвкушении праздников. Оно и понятно. Звезды советуют хорошенько подготовиться, ведь вас ждет поистине грандиозная ночь.

Телец

Время подводить итоги года. Вам стоит проанализировать все свои ошибки и исправить их, если еще есть такая возможность.

Близнецы

Вы очень щедрый и великодушный человек. Не стоит верить на слово тем людям, которые говорят, что ваша родня села вам на шею. Только вы знаете, как нужно поступить.

Рак

Собирайте чемоданы. Вам срочно надо развеяться. Однако в попытке увидеть как можно больше интересного не забудьте просто расслабиться и отдохнуть.

Лев

Вы для многих являетесь примером. Хотя сами этого не понимаете. Звезды советуют больше верить в свои силы. Только тогда вы сможете достичь желаемого результата.

Дева

Пора заняться генеральной уборкой в доме. Заодно звезды советуют избавиться от токсичных людей, которые находятся рядом с вами и здорово отравляют вам жизнь.

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Весы

Прекрасный день. Приготовьтесь получать подарки от близких друзей и знакомых. Вы услышите о себе много интересного. А вот вечером, вероятно, вас ждет романтика.

Скорпион

Вам стоит обратить особое внимание на свое здоровье. Есть вероятность обострения хронических заболеваний. Постарайтесь отказаться от чрезмерного употребления алкоголя.

Стрелец

Пришло время подводить итоги года. Хорошенько подумайте и проанализируйте свои ошибки. Есть смысл составить план на следующий год.

Козерог

Вы погрязли в работе по самые уши. В минуты отчаяния не стоит паниковать. Просто в следующий раз не оставляйте хвостов. Все надо делать вовремя.

Водолей

Вы немного стесняетесь себя. Не стоит. Если вы думаете, что ваши друзья вас обсуждают, то это не совсем так. Конечно, иногда такое бывает. Но и вы не без греха. Примите себя такими, какими вы есть. Иначе рискуете остаться одни.

Рыбы

У Рыб будет все прекрасно. Представители противоположного пола просто мечтают с вами познакомиться. Все в восторге от вашего обаяния. Продолжайте в том же духе.

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