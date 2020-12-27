Гороскоп на 28 декабря 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто может наконец-то расслабиться, а кому предстоит бороться за свое счастье? Читайте гороскоп на 28 декабря от экстрасенсов СТБ.

Овен

В понедельник вас ждут очень важные переговоры. Вам стоит как следует к ним подготовиться, чтобы не упасть в грязь лицом.

Телец

Вам стоит хорошо проработать все свои слабые стороны. Послушайте конструктивную критику. Исправьте все свои недостатки. Тогда сможете подняться на новый уровень.

Близнецы

Вы немного устали. Ваше раздражение чувствуется и в работе, и в общении с домашними. Постарайтесь не срывать на них свое недовольство.

Рак

Наконец-то в вашей жизни наступила гармония. Наслаждайтесь моментом. Все прекрасно. Обязательно поделитесь своим счастьем.

Лев

Львам стоит ждать положительных перемен в жизни. Наконец-то все будет так, как вы этого хотели. И немало, кстати, трудились, чтобы достичь цели.

Дева

Вы можете услышать очень много критики в свой адрес. И некоторые слова могут вас сильно обидеть. Перестаньте меняться в угоду другим людям. Будьте тем, кем вы есть.

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Весы

Вы склонны подгонять время. Не стоит этого делать. Все произойдет только тогда, когда вы будете к этому готовы. Просто подождите.

Скорпион

В понедельник может подвернуться удачный момент продвинуться по карьерной лестнице. Не упустите свой шанс, иначе потом будете жалеть.

Стрелец

Вам нужно навести порядок в доме и в своей голове. Выбрасывайте старые ненужные вещи и прощайтесь с плохими людьми. Они радости вам не принесут.

Козерог

Прекрасный день. С самого утра вы будете на позитиве. И своим хорошим настроением будете заряжать окружающих.

Водолей

Вам стоит отпустить ситуации, которые вас угнетали на протяжении долгого времени. Не держите зла на людей. И тем более не несите обиду в наступающий год.

Рыбы

Ваше счастье зависит только от вас. Если вам кажется, что кто-то хочет лишить вас этого, боритесь за свое место под солнцем. Кроме вас этого никто не сделает.

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