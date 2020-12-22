Гороскоп на 23 декабря 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Что предстоит каждому знаку зодиака? Кому стоит провести вечер с любимым человеком, а кому еще нужно поработать? Читайте гороскоп на 23 декабря от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день. Вы полны планов и хотите реализовать все! Звезды советуют идти к начальству и смело рассказывать о своих желаниях. Вам помогут.

Телец

Вас ждет непростой день. Однако не стоит переживать. Вы со всем справитесь. И даже поможете тем, кому сложно.

Близнецы

С самого утра окружающие будут вас слегка раздражать. Однако постарайтесь сдерживать эмоции и ни в коем случае не ругайтесь.

Рак

В среду вас ждет много сюрпризов. С самого утра вы встретите давних знакомых, от которых узнаете много нового. К слову, вам подвернется прекрасная возможность подзаработать.

Лев

Вы практически выбились из сил. Но осталось немного. Скоро вас ждет заслуженный отдых. Вы сможете расслабиться. Но пока трудитесь в поте лица.

Дева

Прекрасный день, чтобы провести его в кругу друзей. Приятная беседа, веселый смех. Что может быть лучше?

Больше по теме: Гороскоп на декабрь 2020 от экстрасенсов СТБ: чего ждать каждому знаку зодиака

Весы

Ваша проблема в том, что вы принимаете все близко к сердцу. Однако иногда нужно отпустить ситуацию и посмотреть, а что же будет дальше?

Скорпион

В среду у вас могут испортиться планы. Однако не стоит из-за этого сильно расстраиваться. Все что ни случается, к лучшему. Однако вы этого пока не понимаете.

Стрелец

В трудную минуту вам помогут близкие. Знайте: вы не одни. Всегда будут те, кто захочет вам помочь.

Козерог

Вы просто изобилуете идеями. Однако не все смогут их по достоинству оценить. Не отчаивайтесь. Ищите новые пути. У вас все получится.

Водолей

В среду вы будете просто богом полифункциональности. Работа так и горит в ваших руках. Вы все успеваете и за это скоро получите бонусы.

Рыбы

Неплохой день. Да, будут трудности, но вы с легкостью их преодолеете. К вечеру возникнет желание провести время с любимым человеком. Не отказывайте себе в этом.

Читайте нас также в Viber и Telegram.