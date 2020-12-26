Гороскоп на 27 декабря 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит напрячься и завершить дела на работе, а кто уже может наслаждаться отпуском? Читайте гороскоп на 27 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Удачный день для налаживания деловых контактов. Вы можете познакомиться с влиятельным человеком, который в будущем сыграет в вашей жизни важную роль.

Телец

Обратите внимание на свое здоровье. Вокруг свирепствует пандемия коронавируса. Проявите бдительность и не забывайте о собственной безопасности.

Близнецы

Вам нужен отдых, хотя и на работе от вас требуют серьезных результатов. Определите для себя главные цели и потихоньку идите к их реализации.

Рак

Пришло долгожданное время отдыха. Есть вероятность приятной прогулки или небольшого путешествия. Только одевайтесь потеплее.

Лев

Вы наконец сможете расслабиться и получать от жизни удовольствие. На работе все прекрасно. Приятные эмоции вам обеспечены.

Дева

Пассивный, тяжелый день. Жизненный потенциал снижается. Звезды не рекомендуют заниматься активной деятельностью, иначе можно накосячить.

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Весы

День перемен. Скорее всего, вам захочется бросить все и уехать. Однако звезды советуют не пороть горячку и дважды подумать перед тем, как принимать решение.

Скорпион

Вам стоит посвятить день любимому человеку. Вы давно позабыли друг о друге. Пришло время разжечь вулкан страстей. Одиноким представителям знака может повстречаться интересный человек. Возможно начало новых романтических отношений.

Стрелец

У Стрельцов работа так и горит в руках. Вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями. Не исключено, что ваши заслуги по достоинству оценит начальство.

Козерог

Спокойный день. Постарайтесь ограничить общение и посвятить день медитации или планированию собственного будущего.

Водолей

Прекрасное время для начала новой деятельности. Вы давно мечтали научиться рисовать? Так что же вам мешает? Вперед!

Рыбы

Прекрасный день. Вам удалось выстроить гармоничные семейные отношения и взаимное уважение на работе с коллегами и партнерами. Пришло время пожинать плоды своей работы.

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