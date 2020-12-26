Гороскоп на 27 грудня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто напружитися і завершити справи на роботі, а хто вже може насолоджуватися відпусткою? Читайте гороскоп на 27 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вдалий день для налагодження ділових контактів. Ви можете познайомитися з впливовою людиною, яка в майбутньому зіграє у вашому житті важливу роль.

Телець

Зверніть увагу на своє здоров’я. Навколо лютує пандемія коронавірусу. Проявіть пильність і не забувайте про власну безпеку.

Близнюки

Вам потрібен відпочинок, хоча й на роботі від вас вимагають серйозних результатів. Визначте для себе головні цілі і потихеньку йдіть до їх реалізації.

Рак

Настав довгоочікуваний час відпочинку. Є ймовірність приємної прогулянки або невеликої подорожі. Тільки одягайтеся тепліше.

Лев

Ви нарешті зможете розслабитися і отримувати втіху від життя. На роботі все чудово. Приємні емоції вам забезпечені.

Діва

Пасивний, важкий день. Життєвий потенціал знижується. Зірки не рекомендують займатися активною діяльністю, інакше можна накосячити.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2020 рік від Хаяла Алекперова

Терези

День змін. Швидше за все, вам захочеться кинути все і поїхати геть. Однак зірки радять не пороти гарячку і двічі подумати, перш ніж ухвалювати рішення.

Скорпіон

Вам варто присвятити день коханій людині. Ви давно забули одне про одного. Настав час розпалити вулкан пристрастей. Самотні представники знака можуть зустріти цікаву людину. Можливий початок нових романтичних стосунків.

Стрілець

У Стрільців робота так і горить у руках. Ви прекрасно справляєтеся зі своїми обов’язками. Не виключено, що ваші заслуги гідно оцінить начальство.

Козеріг

Спокійний день. Намагайтеся обмежити спілкування і присвятіть день медитації або плануванню власного майбутнього.

Водолій

Прекрасний час для початку нової діяльності. Ви давно мріяли навчитися малювати? Так що ж вам заважає? Вперед!

Риби

Прекрасний день. Вам вдалося вибудувати гармонійні сімейні стосунки і взаємну повагу на роботі з колегами та партнерами. Настав час пожинати плоди своєї роботи.

Читайте нас також у Viber і Telegram.