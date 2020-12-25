Гороскоп на 26 грудня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно позбутися зайвих речей, а хто вже може розслабитися? Читайте гороскоп на 26 грудня від екстрасенсів СТБ.

Овен

З самого ранку у вас з’явиться бажання «вбивати», проте зірки радять зарубати це бажання на корені. Іноді ви схильні перебільшувати.

Телець

Час підбивати підсумки і наводити лад в оселі. Вам треба переглянути всі речі і викинути зайве. Пам’ятаєте про таку традицію в Італії? Це допоможе вам скинути непотрібний вантаж.

Близнюки

Ранок може бути трохи неспокійним. У вас є незавершені справи, які ви повинні були виконати ще минулого тижня. Не лінуйтеся!

Рак

Присвятіть першу половину дня вирішенню важливих питань, а також серйозним переговорам. А ось вечір варто присвятити відпочинку та спілкуванню з близькими.

Лев

На вас чекає дуже сумбурний і насичений день. З самого ранку ви будете крутитися як білка в колесі. Однак увечері зможете впасти в обійми коханої людини і розслабитися.

Діва

Іноді ви можете роздути з мухи слона і навіть через невеликі труднощі впасти в апатію. Зірки радять дивитися на світ простіше. Саме тоді він таким і буде.

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Терези

Вранці можуть виникнути серйозні труднощі на роботі. Щоб вирішити питання, вам варто проявити багато завзятості і зусиль.

Скорпіон

Сумбурний день. У спробі встигнути все головне ― не пропустити найважливіше. Кінець року — час напружений. Тільки не зациклюйтеся лише на роботі.

Стрілець

Якщо у вас є важливі плани або завдання, розпочинайте їх реалізацію вранці, бо ввечері на вас чекають суцільні сюрпризи.

Козеріг

Початок дня буде дуже вдалим. Ви зможете реалізувати все задумане. Однак до вечора відчуєте невелику втому. Прийміть теплу ванну і випийте келих вина.

Водолій

Вам варто звернути увагу на своє самопочуття. У спробі зробити одночасно сто справ ви самі заганяєте себе на лікарняне ліжко. Зупиніться. І більше відпочивайте.

Риби

Іноді ви лінуєтеся і не виконуєте елементарних речей. Однак у спробі перекласти відповідальність на інших пам’ятайте: всьому є межа.

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