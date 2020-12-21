Гороскоп на 22 грудня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому треба стримувати свої емоції, а хто може дозволити собі відпочинок? Читайте гороскоп на 22 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Від самого ранку день може піти не так, як вам цього хотілося б. Однак зірки радять не звертати уваги на дрібниці і просто робити свою роботу. До вечора все владнається.

Телець

День може бути напруженим. Однак зірки радять тримати свої емоції під контролем, інакше великих сварок і скандалів не уникнути.

Близнюки

Близнюкам у вівторок варто мислити позитивно. І що більше позитивного настрою буде, то краще для вас. Пам’ятайте, ми живемо так, як цього хочемо. То ж нехай вам усміхнеться удача.

Рак

Від самого ранку ви захочете перевернути гори. Однак зірки радять зупинитися і відпочити. Так ви заощадите і сили, і нерви.

Лев

Вам варто уважніше ставитися до критики. Іноді в ній є частка правди. Повірте, близькі хочуть вам тільки добра.

Діва

Ваша проблема в тому, що ви часто намагаєтеся влізти в чуже життя. Ніхто не хоче чути непрошених порад. А ви через це можете ще й посваритися з близькими.

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Терези

Якщо ви хочете досягти успіху, вам потрібно дуже багато працювати. Навіть якщо немає сил. Тільки так ви зможете піднятися на щабель вище.

Скорпіон

Прокрастинація — не виправдання ліні. Зберіться. Залишилося небагато — і вихідні. Але зараз потрібно попрацювати. Інакше премії вам не бачити.

Стрілець

Ви занадто зациклені на собі. Іноді варто озирнутися на всі боки і подивитися: може, комусь треба допомогти. Якщо є така можливість, допоможіть.

Козеріг

Конфлікт — не завжди найкращий спосіб вирішення проблеми. Вам потрібно вчитися дипломатії. Зірки радять бути більш стриманим.

Водолій

Перестаньте намагатися всім подобатися. Ви не 100-доларова купюра. І завжди будуть люди, які не захочуть із вами спілкуватися. Прийміть це! І заспокойтеся.

Риби

Ви дуже добре попрацювали. Настав час себе похвалити і гарненько відпочити. Ви заслужили.

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