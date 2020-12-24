Гороскоп на 25 грудня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно прийняти себе таким, яким він є, а хто буде оточений шаленою увагою представників протилежної статі? Читайте гороскоп на 25 грудня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви в передчутті свят. Воно й зрозуміло. Зірки радять гарненько підготуватися, адже на вас чекає воістину грандіозна ніч.

Телець

Час підбивати підсумки. року. Вам варто проаналізувати всі свої помилки і виправити їх, якщо ще є така можливість.

Близнюки

Ви дуже щедрі та великодушні. Не варто вірити на слово тим людям, які кажуть, що ваша рідня сіла вам на шию. Тільки ви знаєте, як потрібно вчинити.

Рак

Збирайте валізи. Вам невідкладно треба розвіятися. Однак у спробі побачити якомога більше цікавого не забудьте просто розслабитися і відпочити.

Лев

Ви для багатьох є прикладом. Хоча самі цього не розумієте. Зірки радять більше вірити у свої сили. Тільки тоді ви зможете досягти бажаного результату.

Діва

Час зайнятися генеральним прибиранням. Заразом зірки радять позбутися токсичних людей, які оточують вас і отруюють вам життя.

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Терези

Прекрасний день. Приготуйтеся отримувати подарунки від близьких друзів і знайомих. Ви почуєте про себе багато цікавого. А от увечері, ймовірно, на вас чекає романтика.

Скорпіон

Вам варто звернути особливу увагу на своє здоров’я. Є ймовірність загострення хронічних захворювань. Спробуйте відмовитися від надмірного вживання алкоголю.

Стрілець

Настав час підбивати підсумки року. Гарненько подумайте і проаналізуйте свої помилки. Є сенс скласти план на наступний рік.

Козеріг

Ви загрузли в роботі. У хвилини відчаю не варто панікувати. Просто наступного разу не залишайте хвостів. Усе треба робити вчасно.

Водолій

Ви трохи соромитеся себе. Не варто. Якщо ви думаєте, що ваші друзі вас обговорюють, то це не зовсім так. Звичайно, іноді таке буває. Проте і ви не без гріха. Прийміть себе такими, які ви є. Інакше ризикуєте залишитись самотніми.

Риби

У Риб буде все чудово. Представники протилежної статі просто мріють із вами познайомитися. Усі в захваті від вашої чарівності. Продовжуйте в тому ж дусі.

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