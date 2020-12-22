Гороскоп на 23 грудня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Чого чекати кожному знаку зодіаку? Кому варто провести вечір з коханою людиною, а кому ще потрібно попрацювати? Читайте гороскоп на 23 грудня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Прекрасний день. Ви сповнені планів і хочете реалізувати все! Зірки радять іти до начальства і сміливо розповідати про свої бажання. Вам допоможуть.

Телець

На вас чекає непростий день. Однак не варто переживати. Ви з усім упораєтеся. І навіть допоможете тим, кому складно.

Близнюки

Від самого ранку оточення трохи дратуватиме вас. Однак намагайтеся стримувати емоції і в жодному разі не сваріться.

Рак

У середу на вас чекає багато сюрпризів. Уранці ви зустрінете давніх знайомих, від яких дізнаєтеся багато нового. До слова, вам трапиться чудова нагода підзаробити.

Лев

Ви майже вибилися з сил. Та залишилося небагато. Скоро на вас чекає заслужений відпочинок. Ви зможете розслабитися. Але поки працюйте в поті чола.

Діва

Прекрасний день, щоб провести його в колі друзів. Приємна бесіда, веселий сміх. Що може бути краще?

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Терези

Ваша проблема в тому, що ви приймаєте все близько до серця. Однак іноді потрібно відпустити ситуацію і подивитися, а що ж буде далі?

Скорпіон

У середу в вас можуть зіпсуватися плани. Однак не варто через це дуже засмучуватися. Усе, що трапляється, на краще. Однак ви цього поки не розумієте.

Стрілець

У важку хвилину вам допоможуть близькі. Знайте: ви не одні. Завжди будуть ті, хто захоче вам допомогти.

Козеріг

Ви просто випромінюєте сотні ідей. Однак не всі зможуть їх гідно оцінити. Не впадайте у відчай. Шукайте нові шляхи. У вас усе вийде.

Водолій

У середу ви будете просто богом поліфункціональності. Робота так і горітиме у ваших руках. Ви все встигаєте і за це скоро отримаєте бонуси.

Риби

Непоганий день. Так, будуть труднощі, але ви легко їх подолаєте. До вечора виникне бажання провести час із коханою людиною. Не відмовляйте собі в цьому.

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