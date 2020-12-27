Гороскоп на 28 грудня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Хто може нарешті розслабитися, а кому ще треба поборотися за своє щастя? Читайте гороскоп на 28 грудня від екстрасенсів СТБ.

Овен

У понеділок на вас чекають дуже важливі переговори. Вам треба належно до них підготуватися, щоб не впасти обличчям у болото.

Телець

Вам варто добре пропрацювати всі свої слабкі сторони. Послухайте конструктивну критику. Виправте всі свої вади. Тоді зможете піднятися на новий рівень.

Близнюки

Ви трохи втомилися. Ваше роздратування відчувається і в роботі, і в спілкуванні з домашніми. Намагайтеся не зривати на них своє невдоволення.

Рак

Нарешті у вашому житті настала гармонія. Насолоджуйтесь моментом. Усе чудово. Обов’язково поділіться своїм щастям.

Лев

Левам варто чекати позитивних змін у житті. Нарешті все буде так, як ви цього хотіли. І немало, до речі, працювали, щоб досягти мети.

Діва

Ви можете почути дуже багато критики на свою адресу. І деякі слова можуть вас сильно образити. Перестаньте змінюватися на догоду іншим людям. Будьте тим, ким ви є.

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Терези

Ви схильні підганяти час. Не варто цього робити. Усе станеться тільки тоді, коли ви будете до цього готові. Просто почекайте.

Скорпіон

У понеділок може з’явитися вдалий момент просунутися по кар’єрних сходах. Не проґавте свій шанс, інакше потім будете шкодувати.

Стрілець

Вам потрібно навести лад в оселі та у своїй голові. Викидайте старі непотрібні речі і прощайтеся з поганими людьми. Вони радості вам не принесуть.

Козеріг

Прекрасний день. З самого ранку ви будете на позитиві. І своїм хорошим настроєм заряджатимете оточення.

Водолій

Вам варто відпустити ситуації, які вас пригнічували протягом тривалого часу. Не тримайте зла на людей. І тим більше не несіть образи в наступний рік.

Риби

Ваше щастя залежить тільки від вас. Якщо вам здається, що хтось хоче позбавити вас цього, боріться за своє місце під сонцем. Крім вас цього ніхто не зробить.

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