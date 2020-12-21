Гороскоп на 22 декабря 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому надо сдерживать свои эмоции, а кто может позволить себе отдых? Читайте гороскоп на 22 декабря 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

С самого утра день может пойти не так, как вам бы этого хотелось. Однако звезды советуют не обращать внимания на мелочи и просто делать свою работу. К вечеру все образуется.

Телец

День может быть напряженным. Однако звезды советуют держать свои эмоции под контролем, иначе крупных ссор и скандалов не избежать.

Близнецы

Близнецам во вторник стоит мыслить позитивно. И чем больше положительного настроя будет, тем лучше для вас. Помните, мы живем так, как этого хотим. Так пусть же вам улыбнется удача.

Рак

С самого утра вы захотите свернуть горы. Однако звезды советуют остановиться и отдохнуть. Так вы сэкономите и силы, и нервы.

Лев

Вам стоит более внимательно относиться к критике. Иногда в ней есть доля правды. Поверьте, близкие хотят вам только добра.

Дева

Ваша проблема в том, что вы часто пытаетесь влезть в чужую жизнь. Никто не хочет слышать непрошеных советов. А вы из-за этого можете еще и поссориться с близкими.

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Весы

Если вы хотите достичь успеха, вам нужно очень много трудиться. Даже если нет сил. Только так вы сможете подняться на ступень выше.

Скорпион

Прокрастинация — не оправдание лени. Соберитесь. Осталось немного — и выходные. Но сейчас нужно потрудиться. Иначе премии вам не видать.

Стрелец

Вы слишком зациклены на себе. Иногда стоит оглянуться по сторонам и посмотреть: может, кому-то надо помочь. Если есть такая возможность, помогите.

Козерог

Конфликт — не всегда лучший способ решения проблемы. Вам нужно учиться дипломатии. Звезды советуют быть более сдержанным.

Водолей

Перестаньте пытаться всем нравиться. Вы не 100-долларовая купюра. И всегда будут люди, которые не захотят с вами общаться. Примите это! И успокойтесь.

Рыбы

Вы очень хорошо потрудились. Пришло время себя похвалить и хорошенько отдохнуть. Вы заслужили.

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