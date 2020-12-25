Гороскоп на 26 декабря 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно избавиться от лишних вещей, а кто уже может расслабиться? Читайте гороскоп на 26 декабря от экстрасенсов СТБ.

Овен

С самого утра у вас появится желание «убивать», однако звезды советуют зарубить это желание на корню. Иногда вы склонны преувеличивать.

Телец

Время подводить итоги и наводить порядок в доме. Вам нужно пересмотреть все вещи и выбросить лишнее. Помните о такой традиции в Италии? Это позволит вам сбросить ненужный груз.

Близнецы

Утро может быть несколько беспокойным. У вас есть незавершенные дела, которые вы должны были выполнить еще на прошлой неделе. Не ленитесь!

Рак

Посвятите первую половину дня решению важных вопросов, а также серьезным переговорам. А вот вечер стоит посвятить расслаблению и общению с близкими.

Лев

Вас ждет очень сумбурный и насыщенный день. С самого утра вы будете крутиться как белка в колесе. Однако вечером вы сможете упасть в объятия любимого человека и расслабиться.

Дева

Иногда вы можете раздуть из мухи слона и даже из-за небольших трудностей впасть в апатию. Однако звезды советуют смотреть на мир проще. Именно тогда он такой и будет.

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Весы

Утром могут возникнуть серьезные трудности на работе. Чтобы решить вопросы, вам стоит проявить много упорства и усилий.

Скорпион

Сумбурный день. В попытке успеть все главное ― не упустить самое важное. Конец года — время напряженное. Только не зацикливайтесь исключительно на работе.

Стрелец

Если у вас есть важные планы или задачи, приступайте к их реализации с самого утра, потому что вечером вас ждут сплошные сюрпризы.

Козерог

Начало дня будет очень удачным. Вы сможете реализовать все задуманное. Однако к вечеру вы почувствуете небольшую усталость. Примите теплую ванну и выпейте бокал вина.

Водолей

Вам стоит обратить внимание на свое самочувствие. В попытке сделать одновременно сто дел вы сами загоняете себя на больничную койку. Остановитесь. И больше отдыхайте.

Рыбы

Иногда вы ленитесь и не выполняете элементарных вещей. Однако в попытке переложить ответственность на других помните: всему есть предел.

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