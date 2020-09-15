Гороскоп на 16 вересня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що радять зірки кожному знаку зодіаку сьогодні? Кому потрібно бути вкрай обережним, а хто повинен звернути увагу на своє здоров’я? Читайте гороскоп на 16 вересня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Не намагайтеся починати нову справу. Краще займайтеся звичною рутинною роботою. Так вам вдасться уникнути багатьох помилок.

Телець

Вам варто більше відпочивати. Можливі загострення хронічних захворювань. Не беріть на себе занадто багато завдань. Виконуйте все потихеньку.

Близнюки

Сьогодні у вас доволі складний день. Вам доведеться провести важливі переговори. Так що зберіть усі свої сили в кулак. І не забудьте подбати про свою сім’ю. Вам необхідна відпустка.

Рак

Цілком позитивний день, який найкраще провести на свіжому повітрі. Щодо фінансів не варто заморочуватися. Ви досить міцно стоїте на ногах. Так що розслабтеся.

Лев

Рівний день. Є ймовірність невеликих фінансових надходжень. Зірки радять проявити гнучкість у питаннях, пов’язаних з роботою.

Діва

Зірки радять не будувати жодних планів, оскільки є велика ймовірність того, що ви не зможете їх втілити в реальність. Будьте обережні і не йдіть на невиправдані ризики.

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Терези

Небезпечний день. Уникайте гучних застіль і висоти. Існує ймовірність серйозної травми або хвороби. Слідкуйте за своїм бюджетом. А краще залишіться вдома і порелаксуйте.

Скорпіон

Ви занадто самовпевнені. Через це можуть зірватися важливі переговори. Не варто покладатися на власну надзвичайність. Якщо є потреба, зверніться по допомогу до тих, у кого більше досвіду.

Стрілець

Сьогодні вам варто прислухатися до порад близьких друзів. З боку іноді видніше. Однак усі важливі рішення ухвалюйте самостійно. Не перекладайте відповідальність на інших.

Козеріг

Несприятливий день. Вас можуть обдурити і позбавити великої суми грошей. Не робіть ніяких покупок і тим більше не носіть готівку в кишені. Є ризик пограбування.

Водолій

Критичний день. Імовірні успіхи в особистих справах, але матеріальні питання не залишать вас у спокої. Зірки радять не поспішати з ухваленням рішення і спробувати все добре зважити. А краще — перенести на інший день.

Риби

Сьогодні зірки попереджають про можливі сварки з близькими людьми. Щоб уникнути конфліктів, намагайтеся проявляти гнучкість і не гарячкувати через дрібниці.

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