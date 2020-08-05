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Алексей Яровенко: Я хочу снять свой фильм

05.08.2020

Алексей Яровенко появился в костюмированной драме «Крепостная» в роли дворянина Алексея Косача. Зрители сразу полюбили актера за его профессионализм. Оказывается, артист хочет не только сниматься в кино, но и стать режиссером. В каком жанре Алексей Яровенко будет снимать свой фильм? Больше о его актерской карьере читайте в материале. 

алексей яровенко

Алексей, какой ваш любимый жанр кино?

Я очень люблю серьезное кино, которое заставляет задуматься о жизни. Также мне нравятся драматические фильмы и сериалы. Психологическая тематика, детектив и даже фэнтези — это мое предпочтение. Главное, чтобы было интересно и картина цепляла. 

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Назовите топ-5 любимых фильмов или сериалов

На первом месте драма «Крепостная» (смеется. — Прим. ред.). Еще отмечу прекрасный фильм «Холодная война» Павла Павликовского. Мне нравится «Матрица», а также «Натянутая тетива» Ким Ки Дука, «Кровавые братья». Мне очень импонирует «Вечное сияние чистого разума» — именно в этой картине Джим Керри предстал в драматическом амплуа. Я преклоняюсь перед этим актером, перед его перевоплощениями.

На ваш взгляд, с каких актеров стоить брать пример?

Мне нравится игра многих актеров, среди них — Роберт Де Ниро, Джим Керри, Мэттью Макконахи, Бенедикт Камбербэтч и Олег Янковский.

алексей яровенко

В каком фильме мечтаете сыграть? 

Мне нравится перевоплощаться в людей из разных стран. Я бы сыграл итальянца или француза. Такие роли очень интересные, они открывают в актере что-то новое. Мне нравится историческое кино. Например, средневековый воин Артур в фильме «Меч короля Артура» заслуживает уважения. Это пример героя, который ведет за собой людей и показывает правильный путь. 

Вы задумывались о том, чтобы стать режиссером?

Я хочу снять свой фильм. Я к этому понемногу иду. История, которую покажу, будет драматическая. Быть режиссером или актером — это, наверное, период. Ведь многие актеры, которые снимались, сейчас занимаются режиссерской деятельностью или продюсерской работой. Актерская профессия помогает реализовать творческие способности. Со временем я готов снять интересную картину. Но на данном этапе я больше ощущаю себя актером, нежели режиссером. 

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А нужно ли оканчивать вуз, чтобы стать актером?

Безусловно. Ведь вуз дает навыки, которым ты нигде не научишься. Например, в западных школах очень приветствуется заканчивать актерские курсы, а у нас — театральные институты. Конечно, без специального образования можно стать актером, полностью погрузиться в профессию, но только с условием, что у тебя есть талант. Но я придерживаюсь такого мнения: чтобы стать профессиональным актером нужно иметь образование. 

Не пропустите любимый сериал «Крепостная» с понедельника по четверг в 15:30 на телеканале СТБ.

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