Олексій Яровенко з’явився у костюмованій драмі «Кріпосна» у ролі дворянина Олексія Косача. Глядачі одразу полюбили актора за його професіоналізм. Виявляється, артист хоче не тільки зніматися в кіно, але й стати режисером. В якому жанрі Олексій Яровенко буде знімати свій фільм? Більше про його акторську кар’єру — читайте у матеріалі.

Олексій, який ваш улюблений жанр кіно?

Я дуже люблю серйозне кіно, яке змушує задуматися про життя. Також мені подобаються драматичні фільми і серіали. Психологічна тематика, детектив і навіть фентезі — це мої вподобання. Головне, щоб було цікаво і картина чіпляла.

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Назвіть топ-5 улюблених фільмів або серіалів.

На першому місці драма «Кріпосна» (сміється. — Прим. ред.). Ще зазначу прекрасний фільм «Холодна війна» Павла Павліковського. Мені подобається «Матриця», а також «Натягнута тятива» Кім Кі Дука, «Криваві брати». Мені дуже імпонує «Вічне сяйво чистого розуму» — саме в цій картині Джим Керрі постав у драматичному амплуа. Я схиляюся перед цим актором, перед його перевтіленнями.

На ваш погляд, з яких акторів варто брати приклад?

Мені подобається гра багатьох акторів, серед них — Роберт Де Ніро, Джим Керрі, Меттью Макконахі, Бенедикт Камбербетч і Олег Янковський.

В якому фільмі мрієте зіграти?

Мені подобається перевтілюватися в людей з різних країн. Я би зіграв італійця або француза. Такі ролі дуже цікаві, вони відкривають в акторі щось нове. Мені подобається історичне кіно. Наприклад, середньовічний воїн Артур у фільмі «Меч короля Артура» заслуговує на повагу. Це приклад героя, який веде за собою людей і показує правильний шлях.

Ви замислювалися над тим, щоб стати режисером?

Я хочу зняти свій фільм. Я до цього потроху йду. Історія, яку покажу, буде драматична. Бути режисером або актором — це, напевно, період. Адже багато акторів, які знімалися, зараз займаються режисерською діяльністю або продюсерською роботою. Акторська професія допомагає реалізувати творчі здібності. Згодом я готовий зняти цікаву картину. Але на даному етапі я більше відчуваю себе актором, аніж режисером.

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А чи потрібно закінчувати вуз, щоб стати актором?

Безумовно. Адже вуз дає навички, яким ти ніде не навчишся. Наприклад, у західних школах дуже вітається закінчення акторських курсів а у нас — театральних інститутів. Звичайно, без спеціальної освіти можна стати актором, повністю зануритися у професію, але тільки з умовою, що у тебе є талант. Але я дотримуюся такої думки: щоб стати професійним актором потрібно мати освіту.

Не пропустіть улюблений серіал «Кріпосна» з понеділка по четвер о 15:30 на телеканалі СТБ.

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