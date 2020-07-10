Ксения Мишина: Сыграть сумасшествие Лидии Шефер было тяжело психологически

Одну из главных ролей в драме «Крепостная» исполнила очаровательная актриса Ксения Мишина. Девушка сыграла антагонистку сериала, настоящего дьявола в юбке — Лидию Шефер. Что Ксения думает о своем персонаже? Читайте в материале.

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Молодая украинская актриса Ксения Мишина в масштабном сериале «Крепостная» перевоплотится в богатую купчиху Лидию Шефер. Ранее актриса рассказывала, как она специально для кинокартины научилась управлять тяжелым кнутом. Именно ее героиню приравнивают к зверски жестокой исторической персоне — Дарье Салтыковой.

Согласитесь, сыграть неуравновешенную и сумасшедшую женщину — дело не из легких. Но Ксения справилась со сложной ролью и рассказала об этом редакции STB.UA.

О сложности перевоплощения

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Признаюсь, сыграть сумасшествие Лидии Шефер было тяжело психологически. Для такой необычной роли нужно немало времени, чтобы полностью воплотиться и понять своего персонажа. Принять его, какой он есть в жизни. Это первая моя роль такого плана.

О том, как вживалась в роль

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Моя Лидия — роковая женщина, она настоящая фанатичка. К любви и дружбе она относится очень серьезно. Все должно достаться только ей, либо — никому. Поэтому я пыталась вникнуть в свою роль поглубже, узнать все детали об этой женщине. Нужно было целиком и полностью понять характер моего персонажа. Для актера очень важно принять поступки своего героя, даже если он бесчеловечен и жесток. Я как-будто перенеслась в 19 век, прожила обстоятельства тех времен и все воспринимала, как Лидия Шефер.

О том, как роль меняет человека



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua) 28 Июл 2018 в 2:47 PDT

Я стремилась сделать Лидию реальным человеком. Мне хотелось воплотить в жизнь этот сценарный образ. Найти и раскрыть причины столь открытой жестокости и бестактного поведения. При этом я старалась оправдывать все действия и поступки этой порочной женщины, даже если они ужасные. Моя героиня достаточно семантична и очень эгоистична. Важность собственного мнения, возможность манипуляции людьми, положение в обществе и безответная любовь постепенно сформировали в ней рамки сумасшествия и дикой вседозволенности.

Продолжение «Крепостной» будет! Телеканал СТБ официально подтвердил информацию, которую так ждали все поклонники сериала: премьера 3 сезона «Крепостная» запланирована на 2021 год.

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