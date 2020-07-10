Ксенія Мішина: Зіграти божевілля Лідії Шефер було важко психологічно

Одну з головних ролей у драмі «Кріпосна» виконала чарівна актриса Ксенія Мішина. Дівчина зіграла антагоністку серіалу, справжнього диявола в спідниці — Лідію Шефер. Що Ксенія думає про свого персонажа? Читайте в матеріалі.

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Молода українська актриса Ксенія Мішина у масштабному серіалі «Кріпосна» перетвориться на багату купчиху Лідію Шефер. Раніше актриса розповідала, як вона спеціально для кінокартини навчилася управляти важким батогом. Саме її героїню прирівнюють до жорстокої історичної персони — Дарії Салтикової.

Погодьтеся, зіграти неврівноважену та божевільну жінку — справа не з легких. Але Ксенія впоралася зі складною роллю і розповіла про це редакції STB.UA.

Про складність перевтілення

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Зізнаюся, зіграти божевілля Лідії Шефер було важко психологічно. Для такої незвичайної ролі потрібно чимало часу, щоб повністю перевтілитися та зрозуміти свого персонажа. Прийняти його, яким він є у житті. Це перша моя роль такого плану.

Про те, як вживалася у роль

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Моя Лідія — фатальна жінка, вона справжня фанатичка. До любові та дружби вона ставиться дуже серйозно. Всі повинні дістатися тільки їй, або — нікому. Тому я намагалася вникнути у свою роль глибше, дізнатися всі деталі про цю жінку. Потрібно було цілком та повністю зрозуміти характер мого персонажа. Для актора дуже важливо прийняти вчинки свого героя, навіть якщо він нелюдяний та жорстокий. Я ніби перенеслася у 19 століття, прожила обставини тих часів та все сприймала, як Лідія Шефер.

Про те, як роль змінює людину



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua) 28 Июл 2018 в 2:47 PDT

Я прагнула зробити Лідію реальною людиною. Мені хотілося втілити у життя цей сценарний образ. Знайти та розкрити причину такої відкритої жорстокості та нетактовної поведінки. При цьому я намагалася виправдовувати всі дії та вчинки цієї порочної жінки, навіть якщо вони жахливі. Моя героїня досить семантична та дуже егоїстична. Важливість власної думки, намагання маніпулювати людьми, статус у суспільстві та нерозділене кохання поступово сформували в ній рамки божевілля та дикої вседозволеності.

Продовження «Кріпосної» буде! Телеканал СТБ офіційно підтвердив інформацію, на яку так чекали всі шанувальники серіалу: прем’єру 3 сезону «Кріпосна» заплановано на 2021 рік.

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