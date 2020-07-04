Гороскоп на 5 июля 2020 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно быть внимательнее к чувствам окружающих, а кто может устроить себе отпуск? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Пришло время задуматься над тем, что вам на самом деле нужно. Не спешите менять свою жизнь на 180 градусов. Лучше подождите и посмотрите, а что же будет дальше.

Телец

Не стоит гнаться за всем, что вам интересно. Выберите самую главную цель и медленно, но уверенно, идите к своей мечте. Все обязательно будет.

Близнецы

Вы слишком много тратите денег на ненужные вещи. Постарайтесь не транжирить. Просто составьте список самых необходимых покупок.

Рак

Замечательный день для того, чтобы обзавестись новыми знакомыми. Есть риск встретить давнюю любовь. Это может негативно отразиться на ваших нынешних отношениях.

Лев

Постарайтесь не влезать в конфликтные ситуации и сплетни. Оно вам надо? Просто занимайтесь своими делами. Иначе вы можете остаться крайней во всех непонятных ситуациях.

Дева

Если вы попадете в сложную ситуацию, а сегодня, скорее всего, так и будет, не паникуйте. Постарайтесь трезво оценить ситуацию и решить все возникшие вопросы.

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Весы

Ваши эмоции зашкаливают. Постарайтесь держать себя в руках и не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь.

Скорпион

Вы очень сильно зациклились на себе. Из-за этого совсем не видите потребностей близких. Вы можете сделать им больно.

Стрелец

Ваши амбиции слишком велики. Однако из-за своей мечты вы можете ранить близких. Лучше спросите совета по самым важным вопросам.

Козерог

Вам очень нужен отдых. Так что пару дней на речке вдали от городской суеты пойдут вам на пользу.

Водолей

Ваша душа желает праздника. И чем он будет грандиознее, тем лучше. Что ж, возможно, стоит себе устроить этот праздник? И родные вам помогут.

Рыбы

У вас что-то внутри сломалось. А в сложных ситуациях главное не паниковать сразу и попросить помощи, если она вам нужна. В этом нет ничего постыдного.

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