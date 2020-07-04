Гороскоп на 5 липня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно бути уважнішим до почуттів оточуючих, а хто може влаштувати собі відпустку? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Прийшов час задуматися над тим, що вам насправді потрібно. Не поспішайте змінювати своє життя на 180 градусів. Краще почекайте і подивіться, а що ж буде далі.

Телець

Не варто гнатися за всім, що вам цікаво. Оберіть найголовнішу мету і повільно, але впевнено, йдіть до своєї мрії. Все обов’язково буде.

Близнюки

Ви занадто багато витрачаєте грошей на непотрібні речі. Намагайтеся не тринькати. Просто складіть список найнеобхідніших покупок.

Рак

Чудовий день для того, щоб знайти нових знайомих. Є ризик зустріти давнє кохання. Це може негативно позначитися на ваших нинішніх стосунках.

Лев

Намагайтеся оминати конфліктні ситуації та плітки. Воно вам треба? Просто займайтеся своїми справами. Інакше ви можете залишитися крайніми у всіх незрозумілих ситуаціях.

Діва

Якщо ви потрапите в складну ситуацію, а сьогодні, швидше за все, так і буде, не панікуйте. Спробуйте тверезо оцінити ситуацію і вирішити всі питання.

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Терези

Ваші емоції зашкалюють. Постарайтеся тримати себе в руках і не намагайтеся бути тим, ким ви не є.

Скорпіон

Ви дуже сильно зациклилися на собі. Через це зовсім не бачите потреб і бажань близьких. Ви можете зробити їм боляче.

Стрілець

Ваші амбіції занадто великі. Однак через свою мрію ви можете скривдити близьких. Краще запитайте поради з найважливіших питань.

Козеріг

Вам дуже потрібен відпочинок. Так що кілька днів на річці далеко від міського шуму підуть вам на користь.

Водолій

Ваша душа бажає свята. І чим воно буде грандіозніше, тим краще. Що ж, можливо, варто собі влаштувати це свято? І рідні вам допоможуть.

Риби

У вас щось всередині зламалося. А в складних ситуаціях головне не панікувати відразу і попросити допомоги, якщо вона вам потрібна. В цьому немає нічого ганебного.

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