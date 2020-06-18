Ксения Мишина отмечает свой день рождения

Сегодня, 18 юиня, свой день рождения отмечает талантливая актриса тестра и кино, любящая мама и главная героиня нового проекта «Холостячка» на СТБ — Ксения Мишина. Редакция сайта STB.UA поздравляет Ксению Мишину с праздником!

Сегодня талантливая Ксения Мишина празднует свой день рождения!

В 2015 году девушка окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. После учебы она стала актрисой Киевского академического Молодого театра.

Ксения Мишина в масштабной драме «Крепостная» сыграла главную антагонистку — Лидию Шефер. Этой женщине чужды сантименты, ведь Лидия не верит людям и придерживается невысокого мнения о них. Такой образ полюбился зрителю с первых секунд премьеры.

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает актрисе творческих успехов!

А уже осенью на телеканале СТБ состоится премьера реалити «Холостячка» с участием Ксении, в котором вторую половину будет выбирать не мужчина, а женщина!

Также не пропустите с 22 июля на телеканале СТБ костюмированную драму «Крепостная»!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ