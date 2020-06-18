Сьогодні, 18 червня, свій день народження святкує талановита актриса театру і кіно, любляча мама і головна героїня нового проєкту «Холостячка» на СТБ — Ксенія Мішина. Редакція сайту STB.UA вітає Ксенію Мішину зі святом!

Сьогодні талановита Ксенія Мішина відзначає свій день народження!

У 2015 році дівчина закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Після університету вона стала актрисою Київського академічного Молодого театру.

Ксенія Мішина в масштабній костюмованій драмі «Кріпосна» зіграла головну антагоністку — Лідію Шефер. Цій жінці не властиві сентименти, адже Лідія не вірить людям і має невисоку думку про них. Такий образ полюбився глядачеві з перших секунд прем’єри.

Редакція сайту STB.UA долучається до привітань і бажає Ксенії Мішиній творчих успіхів!

А вже восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра реаліті «Холостячка» з Ксенією, в якому другу половину вибиратиме не чоловік, а жінка!

Також не пропустіть з 22 липня на телеканалі СТБ костюмовану драму «Кріпосна»!

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