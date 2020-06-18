Ксенія Мішина відзначає свій день народження
Сьогодні, 18 червня, свій день народження святкує талановита актриса театру і кіно, любляча мама і головна героїня нового проєкту «Холостячка» на СТБ — Ксенія Мішина. Редакція сайту STB.UA вітає Ксенію Мішину зі святом!
Сьогодні талановита Ксенія Мішина відзначає свій день народження!
У 2015 році дівчина закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Після університету вона стала актрисою Київського академічного Молодого театру.
Ксенія Мішина в масштабній костюмованій драмі «Кріпосна» зіграла головну антагоністку — Лідію Шефер. Цій жінці не властиві сентименти, адже Лідія не вірить людям і має невисоку думку про них. Такий образ полюбився глядачеві з перших секунд прем’єри.
Редакція сайту STB.UA долучається до привітань і бажає Ксенії Мішиній творчих успіхів!
А вже восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра реаліті «Холостячка» з Ксенією, в якому другу половину вибиратиме не чоловік, а жінка!
Також не пропустіть з 22 липня на телеканалі СТБ костюмовану драму «Кріпосна»!