Финал романтического реалити «Холостяк»-10 состоялся! Главный герой Макс Михайлюк сделал свой выбор в пользу Даши. Остались ли двое вместе, мы узнаем уже в эту пятницу, 29 мая, в 19:00 в пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту». А пока предлагаем узнать больше о семейных ценностях Холостяка, важности родителей в жизни, а также каким видят главного героя его мама и отец.

Макс о родителях:

«Для меня родители – конечно же, самые дорогие люди. Я их очень люблю. В плане взаимоотношений хочу, чтобы у меня было так, как и у них. Я видел, как мой отец всегда старался для нашей семьи, в самые тяжелые времена, и как мама поддерживала и мотивировала его. Очень сильно ими горжусь. Мама – мой самый любимый человек. У нее очень высокие семейные ценности. Для нее наша семья – это все. И благодаря ей в тяжелых моментах мы смогли справиться со всеми проблемами. Мой отец всегда был для меня примером мужчины – таким, каким он должен быть. Он очень добрый и искренний человек».

Мама Макса о детстве сына:

«Никогда не забуду то чувство, когда Макс мне первый раз сказал: “Мама”. Тогда я осознала, что я мама. Он был светлым ребенком. Всегда улыбался, всегда был на позитиве. Все тянулись за ним (улыбается). Он организовывал футбольные турниры во дворе. Почему-то не мог сидеть на одном месте».

Напутствие папы перед проектом:

«Единственное, что я ему сказал: “Макс, если ты окончательно принял решение идти на проект, то постарайся быть максимально честным и открытым”».

Об отношениях:

Мама: «Отношения у него были длительные, 5 лет. Они с девушкой жили отдельно как семья в своем доме. Он купил кольцо, познакомил нас. Я вообще думала, что это не мой сын. У него горели глаза. Он действительно любил эту девушку. Разрыв был очень болезненным».

Отец: «Расставание было очень волнительным для него. Возможно, это послужило одним из толчков для того, чтобы участвовать в проекте и действительно убедиться в том, что можно найти свою любовь. Я считаю, что ее можно найти и нужно находить, иначе нет смысла в жизни».

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