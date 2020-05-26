Холостяк Макс Михайлюк: Батьки для мене — найдорожчі люди

Фінал романтичного реаліті «Холостяк»-10 відбувся! Головний герой Макс Михайлюк зробив свій вибір на користь Даші. Чи залишилися двоє разом, ми дізнаємося вже цієї п’ятниці, 29 травня, о 19:00 в пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту». А поки пропонуємо дізнатися більше про сімейні цінності Холостяка, важливість батьків у житті, а також яким бачать головного героя його мама і батько.

Макс про батьків:

«Для мене батьки — звичайно ж, найдорожчі люди. Я їх дуже люблю. У плані стосунків хочу, щоб у мене було так, як і в них. Я бачив, як мій батько завжди старався для нашої сім’ї, у найважчі часи, і як мама підтримувала і мотивувала його. Дуже сильно ними пишаюся. Мама — людина, яку я люблю більше за всіх. У неї дуже високі сімейні цінності. Для неї наша сім’я — це все. І завдяки їй у важкі моменти ми змогли впоратися з усіма проблемами. Мій батько завжди був для мене прикладом чоловіка — таким, яким він повинен бути. Він дуже добра і щира людина».

Мама Макса про дитинство сина:

«Ніколи не забуду те відчуття, коли Макс мені вперше сказав: “Мама”. Тоді я усвідомила, що я мама. Він був світлою дитиною. Завжди усміхався, завжди був на позитиві. Усі тягнулися до нього (усміхається). Він організовував футбольні турніри у дворі. Чомусь не міг сидіти на одному місці».

Батькове напуття перед проєктом:

«Єдине, що я йому сказав: “Максе, якщо ти остаточно вирішив іти на проєкт, то постарайся бути максимально чесним і відкритим”».

Про стосунки:

Мама: «Стосунки в нього були тривалі, 5 років. Вони з дівчиною жили як сім’я в своєму будинку. Він купив каблучку, познайомив нас. Я взагалі думала, що це не мій син. У нього горіли очі. Він справді кохав цю дівчину. Розрив був дуже болючим».

Батько: «Розставання було дуже хвилюючим для нього. Можливо, це стало одним із поштовхів для того, щоб взяти участь у проєкті і справді переконатися в тому, що можна знайти своє кохання. Я вважаю, що його можна знайти і потрібно знаходити, інакше немає сенсу в житті».

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