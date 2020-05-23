Гороскоп на 24 мая 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому стоит собрать вместе всю семью, а кого ждут приятные перемены в жизни? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Возможно, сегодня вы будете чувствовать себя не лучшим образом. Для того, чтобы восстановить силы, вам необходимо хорошо отдохнуть. Сосредоточьтесь на этом.

Телец

Этот день лучше посвятить семье. Не пытайтесь начать новое дело. У вас не получится. Напитайтесь положительной энергией и только после этого идите в бой.

Близнецы

Есть шанс осуществить свою давнюю мечту. Если вы готовы — вперед. Только хорошенько взвесьте все “за” и “против”.

Рак

Благоприятный день для планирования и зачатия детей. Если вы давно мечтали стать родителем, но все никак не решались, лучшего времени просто не найти.

Лев

Сегодня вам стоит проявить сдержанность. Не бросайтесь в омут с головой. Проявите терпение — и все будет.

Дева

Прекрасный день. Все задуманное вам удастся воплотить в реальность. Даже самые невероятные желания исполнятся.

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Весы

Сложный день. Могут возникнуть непредвиденные трудности. Обратитесь за поддержкой к близким людям. Послушайте их советы, но решения принимайте самостоятельно.

Скорпион

Замечательный день, чтобы попробовать что-то новое. Если вы давно мечтали начать готовить или писать картины, то лучшего дня для этого не найти.

Стрелец

Сегодня ваши близкие будут обращаться за советами и просить помощи. Не отказывайте, помогите. В будущем вы также сможете обратиться за помощью к этим людям.

Козерог

День полон сюрпризов и приятных встреч. Возможно, в вашей жизни появится человек, который полностью изменит ваш мир.

Водолей

День лучше всего посвятить своей семье. Приготовьте ужин и соберите всех родственников за праздничным столом. Что, нет повода? А разве он нужен?

Рыбы

Есть риск получить сомнительное предложение по работе. Не принимайте решений сгоряча. Все хорошенько взвесьте.

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