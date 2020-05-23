Гороскоп на 24 травня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Кому варто зібрати разом усю сім’ю, а на кого чекають приємні зміни в житті? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Можливо, сьогодні ви почуватиметесь не дуже добре. Щоб відновити сили, необхідно гарно відпочити. Зосередьтеся на цьому.

Телець

Цей день краще присвятити родині. Не намагайтеся почати нову справу. У вас не вийде. Наситьтеся позитивною енергією і тільки після цього йдіть у бій.

Близнюки

Є шанс здійснити давню мрію. Якщо ви готові — вперед. Тільки добре зважте всі “за” і “проти”.

Рак

Сприятливий день для планування і зачаття дітей. Якщо ви давно мріяли про нащадків, але ніяк не наважувалися, кращого часу просто не знайти.

Лев

Сьогодні вам варто проявити стриманість. Не треба кидатися у вир з головою. Проявіть терпіння — і все буде добре.

Діва

Чудовий день. Усе задумане вдасться втілити в реальність Навіть найнеймовірніші бажання здійсняться.

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Терези

Складний день. Можуть виникнути непередбачені труднощі. Зверніться по підтримку до близьких людей. Послухайте їхні поради, але рішення ухвалюйте самостійно.

Скорпіон

Чудовий день, щоб спробувати щось нове. Якщо ви давно мріяли почати куховарити чи писати картини, то кращого дня для цього не знайти.

Стрілець

Сьогодні ваші близькі звертатимуться по поради і проситимуть допомоги. Не відмовляйте, допоможіть. У майбутньому ви також зможете звернутися по допомогу до цих людей.

Козеріг

День сповнений сюрпризів і приємних зустрічей. Можливо, з’явиться людина, яка повністю змінить ваше життя.

Водолій

День найкраще присвятити своїй сім’ї. Приготуйте вечерю і зберіть усіх родичів за святковим столом. Що, немає нагоди? А хіба вона потрібна?

Риби

Є ризик отримати сумнівну пропозицію по роботі. Не приймайте рішення зопалу. Все добре зважте.

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