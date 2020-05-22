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Согласны ли вы с выбором Холостяка Макса Михайлюка?

22.05.2020

Состоялось самое долгожданное событие весны — финал проекта «Холостяк»-10! Главный герой Макс Михайлюк сделал свой выбор, вручив кольцо одной девушке. Избранницей мужчины стала гимнастка Даша, которая с Первой вечеринки завоевала внимание пилота и владельца летной школы в США. Первый поцелуй 10 сезона, тайные свидания в Египте и даже объятия в бассейне на глазах у соперниц — все это было в истории победительницы реалити «Холостяк»-10. Редакция STB.UA интересуется мнением зрителей: согласны ли вы с выбором Макса Михайлюка? Голосуйте!   

Больше по теме: С кем попрощался Холостяк Макс Михайлюк в финале 10 сезона?

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