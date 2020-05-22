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Чи згодні ви з вибором Холостяка Макса Михайлюка?

22.05.2020

Відбулася найдовгоочікуваніша подія весни — фінал проєкту «Холостяк»-10! Головний герой Макс Михайлюк зробив свій вибір, вручивши каблучку одній дівчині. Обраницею чоловіка стала гімнастка Даша, яка з Першої вечірки завоювала увагу пілота і власника льотної школи в США. Перший поцілунок 10 сезону, таємні побачення в Єгипті і навіть обійми в басейні на очах у суперниць — усе це було в історії переможниці реаліті «Холостяк»-10. Редакція STB.UA цікавиться думкою глядачів: чи згодні ви з вибором Макса Михайлюка? Голосуйте!

холостяк 10

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