Состоялся финал самого романтического проекта весны. Главный герой Макс Михайлюк сделал свой выбор и вручил кольцо Даше. На протяжение нескольких месяцев пара становилась ближе. И в 12 выпуске Холостяк определился! Красивый и волнительный момент Церемонии вручения кольца засняли не только операторы, но и вся команда проекта. Личные фото с финального выпуска реалити «Холостяк»-10 — смотрите в материале.

Последнее свидание в рамках проекта стало настоящим испытанием для новоиспеченной пары. Макс и Даша отлично провели время, гуляя по Барселоне и погружаясь к акулам.

Но недопонимание и волнение в предвкушении финала взяло верх. И чтобы хоть как-то внести ясность, Даша передала Максу записку.

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Финальный образ победительницы походил на наряд невесты — белое пышное кружевное платье с глубоким вырезом и декольте.

Макс Михайлюк признался, что хочет быть вместе с девушкой, и вручил ей кольцо.

Состоялся 10 сезон проекта «Холостяк». Главный герой огласил свой выбор. А вот остались ли вместе Макс и Даша — узнайте в финальном пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» в следующую пятницу на СТБ!

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