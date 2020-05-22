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Личные фото с финального выпуска проекта «Холостяк»-10: глазами команды

22.05.2020

Состоялся финал самого романтического проекта весны. Главный герой Макс Михайлюк сделал свой выбор и вручил кольцо Даше. На протяжение нескольких месяцев пара становилась ближе. И в 12 выпуске Холостяк определился! Красивый и волнительный момент Церемонии вручения кольца засняли не только операторы, но и вся команда проекта. Личные фото с финального выпуска реалити «Холостяк»-10 — смотрите в материале. 

Последнее свидание в рамках проекта стало настоящим испытанием для новоиспеченной пары. Макс и Даша отлично провели время, гуляя по Барселоне и погружаясь к акулам. 

Но недопонимание и волнение в предвкушении финала взяло верх. И чтобы хоть как-то внести ясность, Даша передала Максу записку.

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Финальный образ победительницы походил на наряд невесты — белое пышное кружевное платье с глубоким вырезом и декольте. 

Макс Михайлюк признался, что хочет быть вместе с девушкой, и вручил ей кольцо. 

Состоялся 10 сезон проекта «Холостяк». Главный герой огласил свой выбор. А вот остались ли вместе Макс и Даша  — узнайте в финальном пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» в следующую пятницу на СТБ! 

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