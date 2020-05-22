Особисті фото з фінального випуску проєкту «Холостяк»-10: очима команди

Відбувся фінал найромантичнішого проєкту весни. Головний герой Макс Михайлюк зробив свій вибір і вручив каблучку Даші. Протягом кількох місяців пара ставала ближче. І в 12 випуску Холостяк визначився! Красивий і хвилюючий момент Церемонії вручення каблучки зняли не тільки оператори, а й уся команда проєкту. Особисті фото з фінального випуску реаліті «Холостяк»-10 — дивіться в матеріалі.

Останнє побачення в рамках проєкту стало справжнім випробуванням для новоспеченої пари. Макс і Даша чудово провели час, гуляючи Барселоною і занурюючись до акул.

Однак нерозуміння і хвилювання в передчутті фіналу взяло гору. І щоб хоч якось прояснити ситуацію, Даша передала Максові записку.

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Фінальний образ переможниці був схожий на вбрання нареченої — біла пишна мереживна сукня з глибоким вирізом і декольте.

Макс Михайлюк зізнався, що хоче бути разом з дівчиною, і вручив їй каблучку.

Відбувся 10 сезон проєкту «Холостяк». Головний герой оголосив свій вибір. А ось чи залишилися разом Макс і Даша — дізнайтеся у фінальному пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» наступної п’ятниці на СТБ!

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