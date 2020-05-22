Состоялся последний выпуск реалити «Холостяк»-10. Две участницы прошли весь тернистый путь от Первой вечеринки и до финальной Церемонии. Последний шанс был у каждой: проявить себя, признаться в чувствах и провести ночь с главный героем. Как девушки воспользовались этим? Кто не смог стать откровеннее и тем самым заставил Макса уйти? Последние свидания в рамках проекта позади. Как они прошли — узнайте в материале.

12 выпуск подарил каждой девушке надежду, что именно она станет обладательницей кольца и единственной для Макса Михайлюка. Свидания в Барселоне оказались совершенно противоположными друг другу. Ведь Дана призналась, что не забудет эту встречу никогда, а Даша осталась в слезах с вопросом: «Почему он ушел?».

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Дашу Холостяк встретил в одном из парков Барселоны и сообщил, что сегодня ее ждет невероятное приключение. Не спеша они дошли до океанариума, где и стало понятно, что их ждет погружение к акулам. Чувство восторга, страха и азарта брали вверх. Кто знает, может, именно поэтому после такого приключения у двоих попросту не складывался разговор.

Даша сказала, что считает это свидание последним. На что Макс отреагировал негативно. Некоторое время пара гуляла в абсолютном молчании, пока девушка не извинилась за свои слова и не созналась, что хочет настоящих отношений. Но во время вечернего тет-а-тет незакрытый конфликт вновь дал о себе знать. Даша затронула тему наличия еще одной девушки на проекте, что не дает ей гарантий и возможности признаться в чувствах. Поэтому мужчина решил дать ей время подумать и ушел прямо со свидания.

Чего нельзя сказать о встрече с Даной, на которой главный герой задержался до самого утра. Пара встретилась в городе, прогулялась, а после отправилась на изучение испанского игристого вина. Все было слишком романтично: Дана молча наблюдала за Максом, который рисовал сердечки на фужерах.

После пара уединилась в номере. Игристое вино раскрепостило финалистку. Понятно это стало, когда Холостяк предложил сыграть в ассоциации. И у Даны вышла пара-тройка словесных цепочек, начиная от “страсть”, “секс” и заканчивая “поза”, “оргазм». По традиции девушка прочла свой новый стих на тему интимной близости, а после призналась, что испытывает влечение к мужчине.

Два совершенно разных, противоположных по настроению и смыслу свиданий состоялись в финальном выпуске проекта «Холостяк». Герой определился с главным выбором и вручил кольцо той, с кем видит свое будущее!

Победительницей романтического реалити «Холостяк»-10 стала Даша! Редакция STB.UA поздравляет пару. А как сложились их отношения дальше — узнайте в пост-шоу в следующую пятницу на телеканале СТБ!

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