Хто у вир з головою, а хто до акул в акваріум: фінальний випуск проєкту «Холостяк»-10

Відбувся останній випуск реаліті «Холостяк»-10. Дві учасниці пройшли весь тернистий шлях від Першої вечірки і до фінальної Церемонії. Останній шанс був у кожної: проявити себе, зізнатися в почуттях і провести ніч із головний героєм. Як дівчата скористалися цим? Хто не зміг стати відвертіше і тим самим змусив Макса піти? Останні побачення в рамках проєкту позаду. Як вони пройшли — дізнайтеся в матеріалі.

12 випуск подарував кожній дівчині надію, що саме вона стане володаркою каблучки і ​​єдиною для Макса Михайлюка. Побачення в Барселоні виявилися абсолютно протилежними одне одному. Адже Дана зізналася, що не забуде цієї зустрічі ніколи, а Даша зосталася в сльозах із запитанням: «Чому він пішов?».

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Дашу Холостяк зустрів в одному з парків Барселони і повідомив, що сьогодні на неї чекає неймовірна пригода. Поволі вони дійшли до океанаріуму, де і стало зрозуміло, що на них чекає занурення до акул. Почуття захоплення, страху і азарту брали гору. Хто знає, може, саме тому після такої пригоди у двох просто не склалася розмова.

Даша сказала, що вважає це побачення останнім. На що Макс відреагував негативно. Деякий час пара гуляла мовчки, поки дівчина не перепросила за свої слова і не зізналася, що хоче справжніх стосунків. Однак під час вечірнього тет-а-тет незакритий конфлікт знову нагадав про себе. Даша торкнулася теми наявності ще однієї дівчини на проєкті, що не дає їй гарантій і можливості зізнатися в почуттях. Тому чоловік вирішив дати їй час подумати і пішов просто з побачення.

Чого не можна сказати про зустріч із Даною, на якій головний герой затримався до самого ранку. Пара зустрілася в місті, прогулялася, а потім вирушила на вивчення іспанського ігристого вина. Все було дуже романтично: Дана мовчки спостерігала за Максом, який малював сердечка на фужерах.

Відтак пара усамітнилася в номері. Ігристе вино додало фіналістці розкутості. Зрозуміло це стало, коли Холостяк запропонував зіграти в асоціації, і в Дани вийшло кілька словесних ланцюжків, починаючи з “пристрасть”, “секс” і закінчуючи “поза”, “оргазм». За традицією дівчина прочитала свій новий вірш на тему інтимної близькості, а потім зізналася, що відчуває потяг до чоловіка.

Два абсолютно різних, протилежних за настроєм і змістом побачень відбулися у фінальному випуску проєкту «Холостяк». Герой визначився з головним вибором і вручив каблучку тій, з ким бачить своє майбутнє!

Переможницею романтичного реаліті «Холостяк»-10 стала Даша! Редакція STB.UA вітає пару. А як склалися їхні стосунки далі — дізнайтеся в пост-шоу наступної п’ятниці на телеканалі СТБ!

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