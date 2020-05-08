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Мне неприятно ее вранье: кто покинул проект «Холостяк»-10 в 10 выпуске от 08.05.2020

08.05.2020

Состоялась неделя знакомств с родителями участниц. Макс Михайлюк узнал много нового о девушках благодаря их близким. Однако для одной них 10 неделя закончилась поездкой домой. Кто так и не познакомился с родителями Макса? Что стало причиной недоверия главного героя участнице? И кто покинул проект «Холостяк»-10 в 10 выпуске от 08.05.2020?     

Кристина появилась без нарощенных волос. Соперницы сразу отметили новый образ: «Наконец-то она перестала обманывать. Что Бог дал, то дал. Бах и нет принцесски», — комментировали участницы.

Макс, заметив перевоплощение, пригласил девушку на личный разговор. Целью было узнать, испытывает ли она какие-то переживания. Самому Холостяку девушка сказала, что она подстриглась, несмотря на то, что это неправда.

«Совершенно не имеет никакого значения, какой длины волосы. Я просто соскучилась по короткой стрижке. Когда-то у меня такая была», — продолжала Кристина.

Однако Макс не без оснований предположил, что девушка не подстригала волосы, а просто их сняла. 

«Ранее мне уже приходилось замечать, что у неё не своя длина. Поэтому я не понимаю, зачем она соврала. Я обращаю внимание на детали, особенно когда ищу спутницу жизни», — разочарованно отметил Макс.

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Холостяк признался прямо, что ему неприятно враньё участницы. «Всем свойственно врать», — заключила Кристина. Вернувшись на Церемонию, Макс не вручил ей розу и предложил ее провести. 

«Когда он взял меня за руку, я была уверена, что он в последний момент скажет о знакомстве с его родителями», — надеялась Кристина.

Но мужчина отметил, что постоянные разговоры об искренности и честности нашли свое логическое завершение. 

Не пропустите уже в следующую пятницу, 15 мая, знакомство с родителями Макса. Как пройдет самое волнительное свидание — узнайте в 11 выпуске проекта «Холостяк»-10!   

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