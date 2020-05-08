Мені неприємна її брехня: хто залишив проєкт «Холостяк»-10 у 10 випуску від 08.05.2020

Закінчився тиждень знайомств із батьками учасниць. Макс Михайлюк дізнався багато нового про дівчат завдяки їхнім близьким. Однак для однієї з них 10 тиждень завершився поїздкою додому. Хто так і не познайомиться з батьками Макса? Що стало причиною недовіри головного героя до учасниці? І хто залишив проєкт «Холостяк»-10 у 10 випуску від 08.05.2020?

Христина з’явилася без нарощеного волосся. Суперниці відразу помітили новий образ: «Нарешті вона перестала обманювати. Що Бог дав, то дав. Бах — і немає принцески», — коментували учасниці.

Макс, помітивши перевтілення, запросив дівчину на особисту розмову. Метою було дізнатися, чи відчуває вона якісь переживання. Самому Холостякові дівчина сказала, що вона підстриглася, незважаючи на те, що це неправда.

«Абсолютно не має жодного значення, якої довжини волосся. Я просто скучила за короткою стрижкою. Колись у мене така була», — продовжувала Христина.

Однак Макс впевнено зауважив, що дівчина не підстригала волосся, а просто його зняла.

«Раніше мені вже доводилося помічати, що в неї не своя довжина. Тому я не розумію, навіщо вона збрехала. Я звертаю увагу на деталі, особливо коли шукаю супутницю життя», — розчаровано зазначив Макс.

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Холостяк зізнався прямо, що йому неприємна брехня дівчини. «Усім властиво брехати», — заперечила Христина. Повернувшись на Церемонію, Макс не вручив їй троянди і запропонував провести.

«Коли він взяв мене за руку, я була впевнена, що він в останній момент скаже про знайомство з його батьками», — сподівалася Христина.

Проте чоловік зазначив, що постійні розмови про щирість і чесність знайшли своє логічне завершення.

Не пропустіть уже наступної п’ятниці, 15 травня, знайомство з батьками Макса. Як мине найбільш хвилююче побачення — дізнайтеся в 11 випуску проєкту «Холостяк»-10!

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