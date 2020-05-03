Гороскоп на 4 мая 2020 расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 4 мая от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Сегодня произойдет доверительный разговор с начальством. Вам давно пора сесть и выслушать друг друга. Кто знает, может вас ждет повышение или прибавка к зарплате.

Телец

Сегодня вы можете потерять крупную сумму денег или вещь! Будьте осторожней и держите ухо востро! Никто не любит терять то, что ему дорого. А Тельцы так тем более.

Близнецы

Именно сегодня вам может прилететь проект, который принесет очень хорошие результаты по работе. Возможно, это даже то самое предложение, которого вы так давно ждали!

Рак

Ожидайте интересное предложение от иностранца сегодня. Будет оно деловое или личного характера – звезды умалчивают. Но принимать его стоит определенно! Не каждому в жизни выпадает такой шанс.

Лев

Сегодня вы уже добьетесь той цели по работе, к которой так давно стремились. Будет ли это увеличение дохода или новое направление, которое принесет вам много радости – зависит только от вас.

Дева

Вы готовы заняться новым любимым делом! Идите в совершенно новую для себя деятельность. Не бойтесь и не опускайте руки, ведь если вы будете верить в себя, то обязательно все получится. То, что вы получите отдачу, звезды вам гарантируют.

Весы

На работе все более-менее стабилизировалось. Вас радует то, что вас ценят как сотрудника и обращаются к вам за помощью. Ведь вы человек, которые точно поможет в трудную минуту.

Скорпион

Сегодня вам не помешает записаться на какой-то онлайн мастер-класс или семинар. Это откроет для вас новые знания, которые обязательно помогут в будущем. Проведите вечер понедельника с пользой.

Стрелец

Личную жизнь Стрельцов настигли трудности быта. Может даже случиться такое, что какое-то время вы со своей половинкой побудете не вместе. Но переживать не стоит, ведь вам обязательно удастся потом помириться.

Козерог

С начальством ждите не очень приятный разговор в этот день. Если вы не будете злиться, а спокойно воспримите информацию, то это перерастет в доверительный разговор и вы обязательно решите все наболевшие вопросы.

Водолей

Сейчас вы не зарабатываете столько, сколько приходится тратить. Но Водолеи смогут найти новый источник дохода, причем это будет не главная ваша работа. С поиском вам поможет интернет. У вас все получится.

Рыбы

Ждите сегодня по работе как хороших, так и плохих новостей. На чем сконцентрировать свое внимание – выбор за вами. Если на плохом, то не обвиняйте потом весь мир в том, что происходит в вашей карьере.

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