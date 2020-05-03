Гороскоп на 4 травня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку у понеділок. Що особливого має відбутися цього дня? Чого краще уникати, а на що варто звернути особливу увагу? Читайте гороскоп на 4 травня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Сьогодні відбудеться довірлива розмова з начальством. Вам давно пора сісти і вислухати один одного. Хтозна, може вас чекає підвищення або надбавка до зарплати.

Телець

Сьогодні ви можете втратити велику суму грошей або річ! Будьте обережніші! Ніхто не любить втрачати те, що йому дорого. А Тельці й поготів.

Близнюки

Саме сьогодні вам може прилетіти проект, який принесе дуже хороші результати по роботі. Можливо, це навіть та сама пропозиція, яку ви так давно чекали!

Рак

Чекайте цікаву пропозицію від іноземця сьогодні. Буде вона діловою чи особистого характеру – зірки мовчать. Але приймати її точно варто! Не кожному в житті випадає такий шанс.

Лев

Сьогодні ви вже досягнете тієї мети по роботі, до якої так давно йшли. Чи буде це збільшення доходу або новий напрям, який принесе вам багато радості – залежить тільки від вас.

Діва

Ви готові зайнятися новою улюбленою справою! Ідіть в абсолютно нову для себе діяльність. Не бійтеся і не опускайте руки, адже якщо ви будете вірити в себе, то обов’язково все вийде. Те, що ви отримаєте віддачу, зірки вам гарантують.

Терези

На роботі все більш-менш стабілізувалося. Вас радує те, що вас цінують як співробітника і звертаються до вас по допомогу. Адже ви людина, яка точно допоможе у скрутну годину.

Скорпіон

Сьогодні вам не завадить записатися на якийсь онлайн майстер-клас чи семінар. Це відкриє для вас нові знання, які обов’язково допоможуть в майбутньому. Проведіть вечір понеділка з користю для себе.

Стрілець

Особисте життя Стрільців наздогнали труднощі побуту. Може навіть трапитися таке, що якийсь час ви зі своєю половинкою побудете не разом. Але переживати не варто, адже вам обов’язково вдасться потім помиритися.

Козеріг

Сьогодні чекайте на не надто приємну розмову з керівництвом. Якщо ви не будете злитися, а спокійно сприймете інформацію, то це переросте в довірливу розмову і ви обов’язково вирішите всі наболілі питання.

Водолій

Зараз ви не заробляєте стільки, скільки доводиться витрачати. Але Водолії зможуть знайти нове джерело доходу, причому це буде не головна ваша робота. З пошуком вам допоможе інтернет. У вас все вийде.

Риби

Чекайте сьогодні по роботі як хороших, так і поганих новин. На чому сконцентрувати свою увагу – вибір за вами. Якщо на поганому, то не звинувачуйте потім весь світ у тому, що відбувається у вашій кар’єрі.

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