Гороскоп на 6 квітня 2020 року розповість, що прогнозують зірки на понеділок. До чого варто приготуватися, а чого краще уникати кожному знаку зодіаку? Детальніше читайте в гороскопі на 6 квітня 2020 роки від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Овни

Зазвичай у вас просто б’є енергія, а зараз залишилася лише дратівливість. Більше часу проводите з близькими людьми, вони зможуть відновити ваш внутрішній баланс і подивитися на світ позитивно.

Тельці

Не починайте нові справи в середині дня, інакше результат вам не сподобається. У повсякденному луці віддайте перевагу синьому кольору. Це допоможе вам отримати неймовірну впевненість у своїх силах і допоможе з новими звершеннями.

Близнюки

Не варто боятися ризикувати, в цей період все буде виправдано. Головне, разом з цим встигати витрачати свою енергію і на корисні справи. Ваш оптимізм буде заряджати оточуючих цілий день.

Раки

Щоб не отримати енергетичну напругу, захистіть себе. Зірки рекомендують вам носити срібні прикраси. Якщо Ракам захочеться відновити колишні відносини, тримайте себе в руках, інакше наживете проблем.

Леви

Ви не зможете довести до кінця багато справ, від чого у керівництва можуть виникнути серйозні питання. Щоб виправити ситуацію, спробуйте відновити режим сну.

Діви

Зірки сяють через успіхи Дів. Для того, щоб не злякати щасливу смугу, носіть блискучі яскраві аксесуари. Краще, щоб прикраса мало якусь золоту деталь.

Терези

Гарненько аналізуйте кожен свій крок у житті і не витрачайте сили на порожні справи. Саме так ви зможете уникнути життєвих помилок. Сумнівні пропозиції, які надійдуть в кінці дня, варто відкинути.

Скорпіони

На початку дня Скорпіонам бажано віддати перевагу серйозним справам. Якщо ви давно хотіли купити нові меблі в будинок, то повний вперед.

Стрільці

Якщо позитивні висловлювання окриляють вас до небес, то критичні роблять дуже боляче. Навчіться трохи відсторонюватися від інших людей. В якості оберега носіть з собою щось червоне.

Козероги

Козерогам бажано весь день присвятити плануванню подальших дій в робочому плані. Це дасть приємні бонуси у майбутньому. Не втрачайте сили даремно.

Водолії

Не влаштовуйте скандалів зі своєю другою половинкою. Бунт не допоможе вам зберегти відносини з дорогою людиною. Краще обговоріть все, щоб в подальшому нічого суперечливого не виникало.

Риби

Чи не пірнайте в ностальгію. Краще приділіть увагу відносинам. Ви вже давно ігноруєте зауваження з боку коханої людини.

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