Гороскоп на 2 травня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку. У кого відкриється друге дихання, а кому варто переглянути свої погляди на життя? Чого краще уникати, а на що варто звернути особливу увагу? Читайте гороскоп на 2 травня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Сьогодні найсильніша сторона Овнів – вміння бачити проблеми під іншим кутом і нестандартно їх вирішувати. Стійте на своєму і в кінці дня можете отримати приємний бонус.

Телець

Тельцям сьогодні варто переглянути свої погляди на деякі моменти в житті. Вам пора усвідомити, що долати труднощі поодинці – не найкращий варіант.

Близнюки

Близнюків очікує день роботи над собою. Без сорому беріть з будь-яких життєвих ситуацій особисту вигоду. Доведіть це до автоматизму і вам відкриються нові перспективи.

Рак

Раки, постарайтеся чітко розмежувати час для роботи і для відпочинку. Принесені в жертву вихідні ніхто не оцінить. Не забувайте, що будь-яка понаднормова робота повинна бути оплачуванною.

Лев

Левам сьогодні відкриються нові можливості. Секрет вашого успіху в умінні ініціювати різні нововведення. Розкрийте свій потенціал і пустіть в хід весь запас ентузіазму.

Діва

У Дів відкрилося друге дихання. Ви заряджаєте позитивом всіх навколо. За це зірки приготували для вас кілька приємних сюрпризів. Не вішайте ніс і вірте у себе!

Терези

Сьогодні Терезам варто почати ризикувати. Рішення піти на необдуману авантюру може принести приголомшливий успіх. Не бійтеся нових пропозицій і сміливо переходите до дій.

Скорпіон

Скорпіони сьогодні будуть насолоджуватися приємними моментами. Але сильно розслаблятися теж не варто. Не забувайте про свої життєві пріоритети і цілі.

Стрілець

Стрільці нарешті зможуть приділити час своїм бажанням і саморозвитку. Сьогодні ідеальний час для будь-яких починань. Дійте!

Козеріг

Сьогодні Козерогам варто бути обережнішими. Хтось навмисно може почати створювати вам проблеми. Постарайтеся зважувати кожен свій крок і діяти з розумом.

Водолій

Водоліям сьогодні варто сконцентруватися на своїх цілях. Відкиньте зайві думки і припиніть у всьому шукати прихований сенс. Це буде тільки заважати досягненню бажаного.

Риби

Рибам не варто намагатися стрибнути вище своєї голови. Відкладіть вирішення ділових питань до понеділка. Краще приділіть час домашнім клопотам, їх у вас накопичилося чимало.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ