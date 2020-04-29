Гороскоп на 30 квітня 2020 року від екстрасенсів СТБ
Що приготував день прийдешній для кожного знака зодіаку? Гороскоп на 30 квітня 2020 року розповість, що віщують для вас зірки на останній день другого місяця весни. Кому варто відкрити свої почуття, а хто став улюбленцем фортуни? Читайте гороскоп на 30 квітня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.
Овен
Сьогодні Овнам доведеться на власному прикладі зрозуміти, що жалість – найгірше з почуттів. Вам варто більше думати про себе. Не марнуйте час і сили на тих, хто приносить у ваше життя лише негатив.
Телець
Тельцям сьогодні варто відкрити свої почуття оточенню. Не варто тримати все в собі. Ваша правда може сподобатися далеко не всім. Тому не рубайте з плеча і залишайтеся тактовними.
Близнюки
Якщо у Близнюків є дачна ділянка – скоріше туди вирушайте. Але якщо такої можливості немає, можете зайнятися домашнім садівництвом. Наприклад, чому б не виростити на підвіконні цибулю або манго з кісточки.
Рак
Раки перестали отримувати задоволення від робочого процесу. Домашня рутина також може погіршити ваш емоційний стан. Візьміть на сьогодні відгул і гарненько відпочиньте за переглядом улюбленого фільму.
Лев
Сьогодні Левам можна все. Почніть робити те, що подобається, а не те, що диктує вам суспільство. У вас є своя голова на плечах, і ви здатні зробити правильний вибір. Просто думайте про власне щастя.
Діва
Удача сьогодні буде на боці Дів. Зберігайте внутрішній баланс і подумайте про майбутнє. Поставлені цілі незабаром обов’язково будуть досягнуті. Ніколи не втрачайте віру в себе!
Терези
У Терезів сьогоднішній день ознаменується самопізнанням. Ви зможете відкрити нові грані та повернути життя на 180 градусів. Більше слухайте себе і спирайтеся на свої відчуття.
Скорпіон
Приділіть час своїй другій половинці. Сьогодні зірки обіцяють Скорпіонам успіхи в любовних справах. Саме час робити серйозні кроки. Наприклад, можете почати з милого домашнього свята.
Стрілець
Сьогодні Стрільцям варто приділити увагу своєму здоров’ю. Протяги і недостатньо вологе повітря – ваші найлютіші вороги. Саме час для генерального прибирання.
Козеріг
Козерогам сьогодні варто звернути увагу на свою поведінку. У будь-якій ситуації постарайтеся залишатися собою і контролювати свої емоції. Тоді все у вас складеться якнайкраще.
Водолій
Не ловіть ґав! Зірки радять Водоліям бути сьогодні більш уважними у робочих моментах. Загалом день мине гладко і на позитиві. Увечері на вас чекає приємний сюрприз від близької людини.
Риби
Сьогодні на Риб може чекати справжній подарунок долі. Але щоб його отримати, вам варто відкрити своє серце і прислухатися до його бажань. Ловіть мить успіху і просто насолоджуйтеся життям.
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