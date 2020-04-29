Що приготував день прийдешній для кожного знака зодіаку? Гороскоп на 30 квітня 2020 року розповість, що віщують для вас зірки на останній день другого місяця весни. Кому варто відкрити свої почуття, а хто став улюбленцем фортуни? Читайте гороскоп на 30 квітня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Сьогодні Овнам доведеться на власному прикладі зрозуміти, що жалість – найгірше з почуттів. Вам варто більше думати про себе. Не марнуйте час і сили на тих, хто приносить у ваше життя лише негатив.

Телець

Тельцям сьогодні варто відкрити свої почуття оточенню. Не варто тримати все в собі. Ваша правда може сподобатися далеко не всім. Тому не рубайте з плеча і залишайтеся тактовними.

Близнюки

Якщо у Близнюків є дачна ділянка – скоріше туди вирушайте. Але якщо такої можливості немає, можете зайнятися домашнім садівництвом. Наприклад, чому б не виростити на підвіконні цибулю або манго з кісточки.

Рак

Раки перестали отримувати задоволення від робочого процесу. Домашня рутина також може погіршити ваш емоційний стан. Візьміть на сьогодні відгул і гарненько відпочиньте за переглядом улюбленого фільму.

Лев

Сьогодні Левам можна все. Почніть робити те, що подобається, а не те, що диктує вам суспільство. У вас є своя голова на плечах, і ви здатні зробити правильний вибір. Просто думайте про власне щастя.

Діва

Удача сьогодні буде на боці Дів. Зберігайте внутрішній баланс і подумайте про майбутнє. Поставлені цілі незабаром обов’язково будуть досягнуті. Ніколи не втрачайте віру в себе!

Терези

У Терезів сьогоднішній день ознаменується самопізнанням. Ви зможете відкрити нові грані та повернути життя на 180 градусів. Більше слухайте себе і спирайтеся на свої відчуття.

Скорпіон

Приділіть час своїй другій половинці. Сьогодні зірки обіцяють Скорпіонам успіхи в любовних справах. Саме час робити серйозні кроки. Наприклад, можете почати з милого домашнього свята.

Стрілець

Сьогодні Стрільцям варто приділити увагу своєму здоров’ю. Протяги і недостатньо вологе повітря – ваші найлютіші вороги. Саме час для генерального прибирання.

Козеріг

Козерогам сьогодні варто звернути увагу на свою поведінку. У будь-якій ситуації постарайтеся залишатися собою і контролювати свої емоції. Тоді все у вас складеться якнайкраще.

Водолій

Не ловіть ґав! Зірки радять Водоліям бути сьогодні більш уважними у робочих моментах. Загалом день мине гладко і на позитиві. Увечері на вас чекає приємний сюрприз від близької людини.

Риби

Сьогодні на Риб може чекати справжній подарунок долі. Але щоб його отримати, вам варто відкрити своє серце і прислухатися до його бажань. Ловіть мить успіху і просто насолоджуйтеся життям.

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