Гороскоп на 1 травня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку. Кому варто звернути увагу на здоров’я, а кому приділити час родині? Чого краще уникати, а на що варто звернути особливу увагу? Читайте гороскоп на 1 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сьогодні зірки рекомендують Овнам приділити особливу увагу фінансам. Не варто імпульсивно витрачати гроші на непотрібні речі. Краще проведіть день за плануванням бюджету.

Телець

Витривалість і терплячість – те, що потрібно сьогодні Тельцям. Тримайте свої емоції під контролем. Своїми зауваженнями рідні не бажають вам зла. Будьте з ними лагіднішими.

Близнюки

Зменшіть оберти. Всілякі домашні клопоти та інші побутові моменти нікуди від вас не втечуть. Сили Близнюків уже майже вичерпані. Відпочиньте нарешті!

Рак

Спокій і душевна рівновага — саме таким будет 1 травня для Раків. Перепочиньте від метушні. Почитайте улюблену книжку або подивіться фільм у колі близьких серцю людей.

Лев

Левів сьогодні чекає безліч приємних сюрпризів. Проблеми і негаразди оминатимуть вас. Але будьте уважнішими до своїх близьких, вони потребують вашої турботи.

Діва

Відкриватися людям завжди нелегко. Але сьогоднішній день створений для цього. Не бійтеся, якщо ваша прямолінійність комусь буде не до вподоби. Це нормально. У кожному разі Дівам вдасться вирішити всі насущні питання.

Терези

Терезам сьогодні не варто робити поспішних висновків. Зайвий раз подумайте перед тим, як щось сказати і ухвалити якесь рішення. Імпульсивність – не ваш коник сьогодні.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіонам варто ретельніше стежити за емоційними сплесками. Не накручуйте себе даремно, творіть добро, і вже дуже скоро воно до вас повернеться.

Стрілець

Стрільцям через постійну напругу захочеться посумувати. Але женіть песимістичні думки геть. Постарайтеся протриматися до вихідних. Ви сильні і все зможете!

Козеріг

Сьогоднішній день у Козерогів буде дуже насиченим. Без роздумів беріться за всі нові та старі справи! Уже наприкінці дня на вас чекає винагорода за виконану роботу.

Водолій

Водоліям варто обміркувати плани на найближче майбутнє. Щоб усе склалося якнайкраще, зважуйте кожне своє рішення і не забувайте радитися з рідними. Вони поганого не порадять.

Риби

Сьогодні Рибам варто приділити більше часу дозвіллю. Робота від вас не втече, а от перепочити вже давно пора. Саме час змінити щось у своїй зовнішності. Чудовий день для нової стрижки!

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