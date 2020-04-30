Гороскоп на 1 мая 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака. Кому стоит обратить внимание на здоровье, а кому уделить время семье? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 1 мая от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сегодня звезды рекомендуют Овнам уделить особое внимание финансам. Не стоит импульсивно тратить деньги на ненужные вещи. Лучше проведите день за планированием бюджета.

Телец

Выносливость и терпеливость – то, что нужно сегодня Тельцам. Держите свои эмоции под контролем. Своими замечаниями родные не желают вам зла. Будьте с ними помягче.

Близнецы

Сбавьте обороты. Всевозможные домашние хлопоты и прочие бытовые моменты никуда от вас не денутся. Силы Близнецов уже на исходе. Отдохните наконец!

Рак

Спокойствие и душевное равновесие — именно таким будет 1 мая для Раков. Передохните от суеты. Почитайте любимую книгу или посмотрите фильм в окружении близких сердцу людей.

Лев

Львов сегодня ждет множество приятных сюрпризов. Проблемы и невзгоды будут обходить вас стороной. Но будьте внимательнее к своим близким, они нуждаются в вашей заботе.

Дева

Открываться людям всегда нелегко. Но сегодняшний день создан для этого. Не бойтесь, если ваша прямолинейность кому-то будет не по нраву. Это нормально. В любом случае Девам удастся решить все волнующие вопросы.

Весы

Весам сегодня не стоит делать поспешных выводов. Лишний раз подумайте перед тем, как что-то сказать и принять какое-то решение. Импульсивность – не ваш конек сегодня.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит тщательнее следить за эмоциональными всплесками. Не накручивайте себя попусту, творите добро, и уже очень скоро оно к вам вернется.

Стрелец

Стрельцам из-за постоянного напряжения захочется погрустить. Но гоните пессимистические мысли вон. Постарайтесь продержаться до выходных. Вы сильные и все сможете!

Козерог

Сегодняшний день у Козерогов будет очень насыщенным. Без раздумий беритесь за все новые и старые дела! Уже в конце дня вас ждет вознаграждение за проделанную работу.

Водолей

Водолеям стоит задуматься над планами на ближайшее будущее. Чтобы все сложилось как можно лучше, взвешивайте каждое свое решение и не забывайте советоваться с родными. Они плохого не посоветуют.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит уделить больше времени досугу. Работа от вас не убежит, а вот сделать передышку уже давно пора. Самое время изменить что-то в своей внешности. Отличный день для новой стрижки!

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