Гороскоп на 3 мая 2020 года для каждого знака зодиака расскажет, что приготовил для вас этот день. Что особенного произойдет в это воскресенье? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 2 мая от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

У Овнов начнется хороший период в личной жизни. Ждите, что любимый человек приедет к вам или вы соберётесь вместе в поездку. Также можете начать жить вместе.

Телец

Тельцы, сегодня вас будет беспокоить множество вопросов. Куда двигаться дальше? Какую дорогу выбрать? Эта вся неизвестность вас пугает и вдохновляет одновременно.

Близнецы

Близнецы, у вас сегодня будут сложности с техникой. Могут даже возникать проблемы с банковской картой, поэтому будьте аккуратны с оплатой в интернете, чтобы не потерять деньги.

Рак

Ракам нужно обратить внимание на свое здоровье. Могут появится воспаления или обострится хронические заболевания. Лучше сразу пойти к врачу и не затягивать с этим.

Лев

Львам сегодня эффективно будет начать правильно питаться или сделать косметологические процедуры. Любые эксперименты с внешностью в этот день вас порадуют результатом.

Дева

Желание заниматься самопознанием пойдет Девам только на пользу. Окунитесь в свои мысли и попытайтесь понять, чего же хотите именно вы, а не навязанные обществом стандарты.

Весы

Ваша жизнь может начать кардинально меняться в этот день. Ваши ценности уже не такие, как раньше, у вас произошла переоценка взглядов и мыслей. Но не бойтесь отказываться от старого и браться за новое, это пойдет вам на пользу!

Скорпион

Вам стоит по прежнему развиваться в своем хобби и творчестве. Возможно, вы даже откроете в себе новый талант, который не замечали раньше! Тогда у вас еще больше прибавится сил, чтобы завершить начатое.

Стрелец

Лучше всего в этот день заняться домашними хлопотами. Пока у вас выходной, не стоит думать о работе, займитесь какими-то более будничными делами.

Козерог

Вы можете совсем скоро заработать внушительную сумму денег. Вас посещают гениальные мысли и именно сейчас вы можете открыть для себя новое направление, которое и станет тем самым источником хорошего дохода!

Водолей

Любимый человек может вам очень помочь во многих ситуациях, не стесняйтесь обращаться за помощью. Также вы можете скоро стать мамой или папой, если готовы к этому и хотели бы иметь ребенка.

Рыбы

Сегодня вы должны начать менять свое отношение к деньгам. Относитесь к ним более серьезно, тогда они перестанут постоянно улетать от вас в неизвестном направлении. Тогда ваши финансовые дела и пойдут вгору!

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