Гороскоп на 6 апреля 2020 года расскажет, что прогнозируют звезды на понедельник. К чему стоит приготовиться, а чего лучше избегать каждому знаку зодиака? Подробнее читайте в гороскопе на 6 апреля 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Овны

Обычно в вас просто хлещет энергия, а сейчас осталась лишь раздражительность. Больше времени проводите с близкими людьми, они смогут восстановить ваш внутренний баланс и посмотреть на мир позитивно.

Тельцы

Не начинайте новые дела в середине дня, иначе результат вам не понравится. В повседневном луке отдайте предпочтение синему цвету. Это поможет вам получить невероятную уверенность в своих силах и поможет с новыми свершениями.

Близнецы

Не стоит бояться рисковать, в этот период все будет оправдано. Главное, вместе с этим успевать тратить свою энергию и на полезные дела. Ваш оптимизм будет заряжать окружающих целый день.

Раки

Чтобы не получить энергетическое напряжение, защитите себя. Звезды рекомендуют вам носить серебряные украшения. Если Ракам захочется возобновить прежние отношения, держите себя в руках, иначе наживете проблем.

Львы

Вы не сможете довести до конца много дел, от чего у руководства могут возникнуть серьезные вопросы. Чтобы исправить ситуацию, попробуйте восстановить режим сна.

Девы

Звезды сияют из-за успехов Дев. Для того, чтобы не спугнуть счастливую полосу, носите блестящие яркие аксессуары. Лучше, чтобы украшение имело какую-то золотую деталь.

Весы

Хорошенько анализируйте каждый свой шаг в жизни и не растрачивайте силы на пустые дела. Именно так вы сможете избежать жизненных ошибок. Сомнительные предложения, которые поступят в конце дня, стоит отвергнуть.

Скорпионы

В начале дня Скорпионам желательно отдать предпочтение серьезным делам. Если вы давно хотели купить новую мебель в дом, то полный вперед.

Стрельцы

Если положительные высказывания окрыляют вас до небес, то критичные делают очень больно. Научитесь немного отстраняться от других людей. В качестве оберега носите с собой что-то красное.

Козероги

Козерогам желательно весь день посвятить планированию последующих действий в рабочем плане. Это даст приятные бонусы в будущем. Не теряйте силы зря.

Водолеи

Не устраивайте скандалов со своей второй половинкой. Бунт не поможет вам сохранить отношения с дорогим человеком. Лучше обсудите все, чтобы в дальнейшем ничего противоречивого не возникало.

Рыбы

Не ныряйте в ностальгию. Лучше уделите внимание отношениям. Вы уже давно игнорируете замечание со стороны любимого человека.

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