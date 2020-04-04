Гороскоп на 5 апреля 2020 года расскажет, что приготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 5 апреля от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Жизнь в стрессе порядочно утомила Овнов. Порой поплакать – лучшее обезболивающее. Но не раскисайте и лучше обдумайте, как сделать свою жизнь лучше.

Телец

Не растрачивайте свою энергию, силы и эмоции на людей, которые это не ценят. Сегодня именно тот день, когда пора решиться на кардинальные перемены и отбросить балласт.

Близнецы

Близнецам сегодня можно все, ведь удача на вашей стороне. Чаще улыбайтесь и творите добро, ведь оно к вам непременно вернется.

Рак

В вашем окружении есть те, кто нагло пользуются вами и тянут на дно. Самое время расчистить себе путь к светлому будущему. Вперед!

Лев

Не ищите таинственный смысл и подводные камни там, где их нет. Открыть свое сердце и прислушаться к тому, чего оно желает.

Дева

Девам сегодня будет везти. Чтобы сохранить баланс и благосклонность фортуны – сохраняйте свои планы в секрете. Только так вы сможете достичь желаемого.

Весы

За свое счастье нужно бороться. Весам стоит перестать ждать и начать действовать. Решительность – залог вашего успеха на сегодня.

Скорпион

Скорпионам стоит проводить больше времени с теми, кто наполняет жизнь позитивом и радостью. Уже очень скоро вас ждут приятные перемены.

Стрелец

Сегодня Стрельцов ждет много соблазнов и каверзных ситуаций. Перед тем, как что-то сказать или сделать, лишний раз спросите себя, действительно ли вам это нужно.

Козерог

Для полного счастья Козерогам стоит перестать держать все в себе и говорить правду. Но не забывайте, что развязное поведение и грубость могут испортить отношения с коллегами и любимым человеком.

Водолей

Водолеи, не бойтесь пробовать свои силы в чем-то новом. Только методом проб и ошибок вы сможете открыть для себя новый источник вдохновения, сил и заманчивых перспектив.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам быть сегодня внимательнее. Чтобы не получить нагоняй от близких, постарайтесь максимально сконцентрироваться. В целом день пройдет гладко и без происшествий.

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